Ρέθυμνο:Μια συγκινητική «επιστροφή»…

Συγκινητική ήταν η παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου στην εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, στο Ρέθυμνο, καθώς επέστρεψε, μετά από πολλά χρόνια, σε γνώριμα μέρη και αναστράφηκε με οικείους ανθρώπους, απόστρατους ή εν ενεργεία αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο μας, καθώς, ως γνωστόν, ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος υπηρέτησε, ως Αρχιμανδρίτης, για πολλά χρόνια (1977-1995) ως Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και δίδαξε πολλούς αξιωματικούς στα Σώματα Ασφαλείας.

Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμιώτατος άγιος Σάμου, το απόγευμα της Δευτέρας, 4ης Μαΐου 2026, χοροστάτησε, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, στον ομώνυμο Ιερό Ναό εντός της ιστορικής Σχολής Χωροφυλακής (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων) στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα, ο εν λόγω Ναός της Αγίας Ειρήνης κτίσθηκε με υπογραφή του Σεβασμιωτάτου κ. Ευσεβίου όταν υπηρετούσε ως Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο ίδιος είχε τη χαρά και την ευλογία να συμμετάσχει, ως Αρχιμανδρίτης τότε, στα Ιερά Εγκαίνια του Ναού, που είχαν τελεσθεί από τον αοίδιμο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Τίτο.

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου κ. Ευσεβίου στη Σχολή Χωροφυλακής Ρεθύμνου, μετά από πολλά έτη, έδωσε χαρά στον Διοικητή κ. Σπυρίδωνα Γερμανάκη, σε όλους τους επιτελείς, καθώς και σε πολλούς αποστράτους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι παραβρέθηκαν στον Εσπερινό, μαζί με όλους τους προκρίτους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου μας, αποδίδοντας τη δέουσα τιμή και αναγνώριση στον Σεβασμιώτατο άγιο Σάμου για την πολυετή υπηρεσία του στην Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στο Ρέθυμνο, ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος επίσης ευλόγησε, στο χώρο των παλαιών κατασκηνώσεων, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, τις ασκήσεις που έγιναν από αστυνομικούς και στρατιωτικούς, ευχόμενος καλή δύναμη στο έργο και την προσφορά τους, ενώ επισκέφθηκε προσκυνηματικά την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου καθώς και την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνης.