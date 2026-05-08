Χανιά:Εκδήλωση Κλασικής Μοτοσυκλέτας

Η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων διοργανώνει το 9ο Classic on the Storm, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην κλασική μοτοσυκλέτα.

Η διοργάνωση συνδυάζει την αγάπη για την κλασική μοτοσυκλέτα με τη χαρά της οδήγησης και της εξερεύνησης, μέσα από επιλεγμένες διαδρομές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια αυθεντική εμπειρία περιήγησης, οδηγώντας μοτοσυκλέτες παλαιων εποχών σε μοναδικά τοπία του Αποκόρωνα.

Το “Classic on the Storm” έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός για την κοινότητα της κλασικής μοτοσυκλέτας Χανίων, προβάλλοντας την ιστορία, την αισθητική και τη διαχρονική αξία των παλαιών δικύκλων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συντροφικότητα και το πνεύμα της μοτοσυκλετιστικής παρέας.

Συμμετέχουν και ιστορικά αυτοκίνητα.