Ηράκλειο: Πώς έφθασε η ΕΛ.ΑΣ στη σύλληψη του 57χρονου με τις δύο χασισοφυτείες

Το βράδυ της Τέταρτης περιποιήθηκε τις φυτείες του, μετέφερε με τσουβάλια τον καρπό στα αποξηραντήρια, τα σκέπασε με νάιλον για να τα προστατεύσει από τη βροχή και στη συνέχεια πήγε για ύπνο στο σπίτι του που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Η βραδιά κύλησε ομαλά για τον 57χρονο, όχι όμως και το ξημέρωμα της Πέμπτης…
Τις κινήσεις – εργασίες αυτές που έκανε ο 57χρονος σε μία από τις δύο φυτείες κάνναβης που του ανήκουν – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- έβλεπαν από απόσταση μέσα στη νύχτα οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, περιμένοντας το πρώτο φως της ημέρας. Ο 57χρονος που και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, δεν αιφνιδιάστηκε όταν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και αφού έκαναν έρευνα στο σπίτι του, προχώρησαν για έρευνα και στις δύο φυτείες κάνναβης που βρίσκονται κοντά στη μάντρα του, σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου.
Η μία φυτεία απέχει από το ποιμνιοστάσιό του περί τα 300 μέτρα, ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από την πρώτη. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, είδαν και την παρουσία ενός ακόμη ατόμου στο σημείο. Δεν ήταν όμως ξεκάθαρο ποιος είναι ο συνεργός, αν και υπάρχουν υποψίες για την ταυτότητά του. Ο ίδιος πάντως όταν ρωτήθηκε είπε ότι ήταν μόνος του και κανείς άλλος δεν πάτησε το πόδι του εκεί. Αυτό βέβαια, εάν είναι αλήθεια ή ψέματα, θα το πουν τα ευρήματα που κατασχέθηκαν και θα σταλούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα. Η μία φυτεία αποτελούνταν από 20 δενδρύλλια, η δεύτερη από 26, ενώ βρέθηκαν και 17,5 κιλά κομμένης κάνναβης.
Ο 57χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ