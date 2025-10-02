ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εργατικό ατύχημα σε αποκομιδή απορριμμάτων στο Ρέθυμνο – Σε έρευνα οι συνθήκες του περιστατικού

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/10) στο Ρέθυμνο, όταν εργαζόμενος στην καθαριότητα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, στην οδό Καποδιστρίου.

Εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην οδό Καποδιστρίου. Συνοδός απορριμματοφόρου τραυματίστηκε όταν κάδος απορριμμάτων εκτινάχθηκε από τον μηχανισμό ανύψωσης και τον χτύπησε.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα, με την υγεία του να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, αλλά και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας και επαρκούς συντήρησης του εξοπλισμού.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει τη συμπαράστασή του στον τραυματία συνάδελφο και του εύχεται ταχεία ανάρρωση.

 

neakriti.gr

