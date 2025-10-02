«Ξεσηκωμός» στην κτηνοτροφία: Κλιμακώνουν οι Κρητικοί κτηνοτρόφοι, προειδοποιούν για πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις στην Αθήνα (vid)

Θέση μάχης παίρνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συντονιστική επιτροπή των κτηνοτρόφων της Κρήτης στα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, αποφασίστηκε ο συντονισμός με τις πανελλαδικές δράσεις, ενόψει του μεγάλου ραντεβού στην Αθήνα, στις 20 Οκτωβρίου.
«Ερχόμαστε δυναμικά και μαζικά», διαμηνύουν οι κτηνοτρόφοι της χώρας, που βρίσκονται ήδη σε τροχιά κινητοποιήσεων. Στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα για την προετοιμασία και τον συντονισμό, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον «ασφυκτική». Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στο γάλα και στο κρέας, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τον κλάδο, με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποτελεί το «τελειωτικό χτύπημα».
Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ξεκαθάρισε: «Από τη στιγμή που το υπουργείο και ο πρωθυπουργός δεν μας δίνουν καμία σημασία, πάμε για να μπλέξουμε. Εδώ και τέσσερις μήνες είναι στον αέρα 650 εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να έχουν ήδη δοθεί. Ζητάμε συγγνώμη από την κοινωνία για ό,τι θα υποστεί, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν διαλύεται ο πρωτογενής τομέας, δεν θα πεινάσουμε μόνο – θα πεθάνουμε. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να σταθούν δίπλα μας. Δεν θα αφήσουμε να εξαφανιστεί η κτηνοτροφία, η κληρονομιά μας από τους προγόνους μας. Αν δεν μας ακούσουν, θα μας βρουν στους δρόμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος υπογράμμισε:
«Η κινητοποίηση που ετοιμάζεται θα έχει μορφή που δεν έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφορά μόνο την κτηνοτροφία, αλλά και τη φυτική παραγωγή, αφού το 37-40% της παραγωγής συνδέεται με τις ζωοτροφές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρωστάει περίπου 650 εκατομμύρια από τη χρήση του ’24, ενώ υπάρχουν επιπλέον 100 εκατομμύρια που οφείλει σε συναδέλφους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Αν υπολογίσει κανείς και τα χρήματα που δεν θα δοθούν στην προκαταβολή, μιλάμε για περίπου 1,5 δισεκατομμύριο λιγότερα στην πραγματική οικονομία. Η αγροτική παραγωγή έχει αφεθεί στον αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρουμε ποιος υπουργός είναι αρμόδιος, ακούμε για τον κ. Χατζηδάκη, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ουσιαστικά απόν. Οι συζητήσεις για την ΚΑΠ γίνονται χωρίς τη συμμετοχή μας και κανείς δεν μας ενημερώνει για το μέλλον της επόμενης πενταετίας».
Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και καλούν την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα τους. Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για την Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου, με τη δέσμευση πως οι κινητοποιήσεις θα είναι δυναμικές και μαζικές, «με μορφές που η χώρα δεν έχει ξαναδεί».
