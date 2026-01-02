Ηράκλειο:Πρόγραμμα καθαγιασμού των υδάτων στο Δήμο Μαλεβιζίου

Η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες στις τελετές καθαγιασμού των υδάτων, που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Πρόγραμμα καθαγιασμού υδάτων στο Δήμο Μαλεβιζίου:

10:45π.μ. Αμμουδάρα (ύψος κέντρου «Λωτός»)

11:00π.μ. Παντάνασσα (Αλιευτικό Καταφύγιο)

11:00π.μ. Κρουσώνας (κεντρική δεξαμενή)

11:30π.μ. Αμμουδάρα (παραλία, ύψος «Kooba»)

11:30π.μ. Λυγαριά (δυτική πλευρά παραλίας)

12:00μ.μ. Φόδελε (παραλία, ύψος Fodele Beach)

12:30μ.μ. Αγία Πελαγία (κέντρο παραλίας)

12:30μ.μ. Μαδέ

Φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός των υδάτων στο Παλαιόκαστρο λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στη γέφυρα της Εθνικής Οδού.