ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πρόγραμμα καθαγιασμού των υδάτων στο Δήμο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες στις τελετές καθαγιασμού των υδάτων, που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Πρόγραμμα καθαγιασμού υδάτων στο Δήμο Μαλεβιζίου:

10:45π.μ. Αμμουδάρα (ύψος κέντρου «Λωτός»)
11:00π.μ. Παντάνασσα (Αλιευτικό Καταφύγιο)
11:00π.μ. Κρουσώνας (κεντρική δεξαμενή)

11:30π.μ. Αμμουδάρα (παραλία, ύψος «Kooba»)
11:30π.μ. Λυγαριά (δυτική πλευρά παραλίας)
12:00μ.μ. Φόδελε (παραλία, ύψος Fodele Beach)

12:30μ.μ. Αγία Πελαγία (κέντρο παραλίας)
12:30μ.μ. Μαδέ

Φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός των υδάτων στο Παλαιόκαστρο λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στη γέφυρα της Εθνικής Οδού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 3 και 4 Ιανουαρίου...

0
Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το...

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επίθεση...

0
Οι γείτονες ενημέρωσαν τις Αρχές για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 3 και 4 Ιανουαρίου...

0
Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το...

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επίθεση...

0
Οι γείτονες ενημέρωσαν τις Αρχές για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 3 και 4 Ιανουαρίου 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 3 και 4 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το...

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας...

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι γείτονες ενημέρωσαν τις Αρχές για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής...

Μάνος Παπαδάκης: «Τα Απαραίτητα» | Σάββατο 03 Ιανουαρίου, 21:30 στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μάνος Παπαδάκης: «Τα Απαραίτητα» | Σάββατο 03 Ιανουαρίου, 21:30...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST