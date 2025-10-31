Ηράκλειο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου συνήλθε σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 σε έκτακτη συνεδρίαση, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, έπειτα την απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι εκδίδοντας το ακόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ :

Θέμα: Έντονη διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι και αίτημα ανάκλησης της απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, αφού έλαβε γνώση της απόφασης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο του καταστήματος στο Γάζι, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία προκαλεί εύλογη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία, στους δημότες, στους επαγγελματίες και στους φορείς του Δήμου.

Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Γάζι λειτουργεί επί σειρά ετών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων αγρότες, συνταξιούχοι και επαγγελματίες, όχι μόνο από την έδρα του Δήμου αλλά και από τις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου. Η παρουσία και λειτουργία του αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες.

Η αιφνίδια αυτή απόφαση έρχεται σε αντίθεση με κάθε αρχή αποκέντρωσης των υπηρεσιών και με την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης σε μια περιοχή που παρουσιάζει συνεχή και αλματώδη πληθυσμιακή, οικιστική και οικονομική ανάπτυξη.

Το Γάζι, ως πρωτεύουσα του Δήμου Μαλεβιζίου, αποτελεί όπως αποδεικνύουν όλα τα στατιστικά μεγέθη των τελευταίων 30 ετών, έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς του Νομού Ηρακλείου και η στήριξη των δημοσίων υπηρεσιών του είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η κατάργηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ θα επιφέρει σοβαρές δυσχέρειες στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, ιδίως στους ηλικιωμένους και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, τα οποία αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι.

2. Να ζητήσει την άμεση ανάκληση της εν λόγω απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος στο Γάζι, προς όφελος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας.

3. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα στη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην ΠΕΔ Κρήτης και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

4. Να δημοσιοποιήσει το ψήφισμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.