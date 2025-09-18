Ηράκλειο:Σημαντικά θέματα για έργα στο Δήμο Μαλεβιζίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή

Μεν. Μποκέας: «Έκτακτες συνεδριάσεις όποτε είναι απαραίτητο για να προχωρούν χρηματοδοτήσεις όπως το 1,7 εκατομμύρια για την Αγία Πελαγία – το έχει ανάγκη ο τόπος»

Σημαντικά θέματα για έργα στο Δήμο Μαλεβιζίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή

Σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με έργα στο Δήμο Μαλεβιζίου, περιλάμβανε μεταξύ άλλων η θεματολογία της Δημοτικής Επιτροπής στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, δόθηκε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τρεις νέες δημοπρατήσεις έργων, δυο εγκρίσεις πρακτικών διαγωνισμών που οδηγούν σε συμβασιοποίηση έργων, τρεις εγκρίσεις για να υποβληθούν νέες προτάσεις έργων και δράσεων προς χρηματοδότηση και δύο εγκρίσεις σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για έργα που εκτελέστηκαν πρόσφατα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στην απουσία της αντιπολίτευσης κατά την προηγούμενη σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε εκτάκτως για να εγκρίνει την υποβολή πρότασης ύψους 1.700.000,00€ για το έργο προστασίας της ακτογραμμής Αγίας Πελαγίας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, οι διαδικασίες για τις έκτακτες συνεδριάσεις προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την αναγκαιότητα σύγκλησης έκτακτων συνεδριάσεων όποτε αυτό είναι απαραίτητο, τονίζοντας:

«Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο μου ότι αν προκύψουν χρηματοδοτήσεις αντίστοιχες όπως αυτή του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την Αγία Πελαγία ή για αντιπλημμυρικά έργα ή για οποιοδήποτε άλλο έργο και παρέμβαση έχει ανάγκη ο τόπος, θα συνεδριάσουμε και νύχτα και μέρα και μεσημέρι και στο δημοτικό συμβούλιο και οπουδήποτε χρειαστεί για να προχωρούν αυτές οι διαδικασίες.»,

σχολιάζοντας, τέλος, ότι η απουσία της αντιπολίτευσης σε σημαντικά γεγονότα που απασχολούν τον τόπο είναι συνηθισμένη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου που εκτελείται, αλλά και την παρουσίαση της μελέτης ανάπλασης της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα.

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα κατά την έναρξη της συνεδρίασης εδώ: https://youtu.be/CvWerkLHYyU και εδώ: https://youtu.be/liugtM0wMDc

Σε απρεπή αποστροφή της αντιπολίτευσης με φρασεολογία και ένταση που δε συνάδουν στο θεσμικό της ρόλο, ο Δήμαρχος υπεραμύνθηκε των διαδικασιών που τηρούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται πάντα στη διάθεση όλων,

τονίζοντας παράλληλα ότι η Δημοτική Αρχή δεν φοβάται και δεν απειλείται, υπενθυμίζοντας στην αντιπολίτευση το δέοντα σεβασμό που οφείλει στο θεσμό και στο Δήμο. Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βαγγέλης Παρασύρης υπέδειξε το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα η οικονομική υπηρεσία, διευκρινίζοντας τα στάδια που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά, ως προς τις αποφάσεις που έλαβε η Δημοτική Επιτροπή σε σχέση με έργα στο Δήμο Μαλεβιζίου, αυτές αφορούν:

1) τις δημοπρατήσεις των έργων: «Δημιουργία δικτύου σηματοδοτούμενων διαδρομών πεζοπορίας στα όρια του Δήμου

Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 222.319,80€, «Αποκατάσταση έργων υποδομής στον όρμο «ΑΛΥΚΗΣ» ΤΚ Αχλάδας (Αγγελόβραχος) έπειτα από την θεομηνία στις 15.10.2022» με προϋπολογισμό 250.000,00€, «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές στην ΤΚ Κορφών από φυσικά φαινόμενα» με προϋπολογισμό 100.000,00€,

2) την έγκριση του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας με τσιμεντόστρωση στην ΤΚ Κορφών» με προϋπολογισμό 132.000,00€, και του 4ου Πρακτικού της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος για τις ανάγκες της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό μελέτης 1.618.000,00€,

3) την έγκριση 1ου ΑΠΕ του εκτελεσμένου έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω της θεομηνίας του Οκτωβρίου 2022 και αποκατάσταση οδό διαφυγής στην Λυγαριά» και του 1ου ΑΠΕ του εκτελεσμένου έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας με ασφαλτόστρωση στις περιοχές Αγ. Πελαγίας – Λυγαριάς – Παλαιόκαστρου»,

4) την υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και συγκεκριμένα των έργων: «Αποκαταστάσεις ζημιών οδοποιίας στην περιοχή Αγίας Πελαγίας έπειτα από θεομηνία» με συνολικό προϋπολογισμό 148.800,00€ και «Αποπεράτωση ανάπλασης οικισμού Καμαριώτη» με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€, καθώς και την υποβολή της πρότασης «Υλοποίηση Eυφυούς Πλατφόρμας Υποστήριξης Αποφάσεων Βιώσιμης ανάπτυξης», ως υποέργο 5 της Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Μαλεβιζίου” στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027».