ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέα διακοπή λειτουργίας του φράγματος Αποσελέμη από τον ΟΑΚ Προσπάθειες από τη ΔΕΥΑΗ να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις

Η υδροδότηση της πόλης θα γίνεται από τις υπόλοιπες πηγές που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ- Έκκληση για ορθολογική χρήση του νερού από τους πολίτες

Στη διακοπή λειτουργίας του φράγματος του Αποσελέμη, συνεπώς και διακοπής της υδροδότησης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, λόγω αιφνίδιας βλάβης στο διυλιστήριο του φράγματος, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Ο.Α.Κ. δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποκατάστασης και ως εκ τούτου η υδροδότηση της πόλης θα γίνεται από τις υπόλοιπες πηγές που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ, γεγονός που πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου .

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους για ορθολογική χρήση του νερού, περιορίζοντας όσο το δυνατόν την κατανάλωση του και αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π.).

Ηράκλειο:Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης...

Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης (Σ.Ν.Τ.Κ.) παρουσιάζει,...

Δυναμική παρέμβαση για τη διάσωση του Mνημείου...

- Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Θα σωθεί πάση θυσία και...

Ηράκλειο:Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης...

Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης (Σ.Ν.Τ.Κ.) παρουσιάζει,...

Δυναμική παρέμβαση για τη διάσωση του Mνημείου...

- Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Θα σωθεί πάση θυσία και...
