Δυναμική παρέμβαση για τη διάσωση του Mνημείου στο λόφο Παπούρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

– Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Θα σωθεί πάση θυσία και τα ραντάρ θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση»

Με δυναμικό τρόπο και την ανάρτηση πανό με το σύνθημα «Save Papoura» μέλη της Επιτροπής Αγώνα, κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκαναν για μια ακόμη φορά αισθητή την παρουσία τους, το πρωί της Πέμπτης, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου διεξαγόταν η ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Καινοτομία και Παράδοση στη Σύγχρονη Χειροτεχνία».

Η κινητοποίηση, που έλαβε χώρα σε συνέχεια της πρόσφατης πολυπληθούς συγκέντρωσης στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης”, είχε έντονο συμβολισμό, καθώς στην εκδήλωση συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανέδειξε την καθολική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας που ενωμένη και αποφασισμένη, διεκδικεί την προστασία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας και την αλλαγή της χωροθέτησης των ραντάρ του νέου αεροδρομίου.

Παρόντες στην συμβολική κινητοποίηση, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων κ.α, οι οποίοι επανέλαβαν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση.

Ο Δήμαρχος διεμήνυσε για μία ακόμη φορά πως η επιμονή άποψη του Υπουργείου Υποδομών ότι η μόνη τεχνικά εφικτή λύση είναι η τοποθέτηση των ραντάρ στον λόφο Παπούρα, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην προστασία, στην ανάδειξη και κυρίως στην επισκεψιμότητα του μνημείου, καθιστώντας ανέφικτη οποιαδήποτε εναλλακτική προσέγγιση.

Όπως ανέφερε μάλιστα στον χαιρετισμό του, η αύρα που εκπέμπει το Μνημείο και η ιστορική του βαρύτητα, επιβάλλουν σε όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας μνημείο και γι’ αυτό: «Θα σωθεί πάση θυσία και τα ραντάρ θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε».

«Μετά και τη μεγάλη συγκέντρωση στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, συνεχίζουμε με σταθερά βήματα βάσει της διακήρυξης που έχει υπογραφεί ήδη από 180 φορείς και έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Ο λόφος Παπούρα πρέπει να ανακηρυχθεί αρχαιολογικό μνημείο.

Σε ότι αφορά τις επόμενες κινήσεις του Δήμου, ανέφερε ότι ο Δήμος δεν θα υποχωρήσει σε καμία σκοπιμότητα και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία του Μνημείου. Μάλιστα, έχει ήδη προβεί στην πρώτη νομική ενέργεια με ιεραρχική προσφυγή και εφόσον δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα ακολουθήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Απαιτούμε να ανατεθεί ξανά η εντολή στην ίδια ομάδα που μελέτησε το θέμα των ραντάρ το 2022, προκειμένου να διερευνήσει άλλες θέσεις πέρα από τις προτεινόμενες μέχρι τώρα. Αν τους εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση τότε, πιστεύουμε ότι συνεχίζει να τους εμπιστεύεται και τώρα. Η ομάδα αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για να βρει λύση.

Αρχές Οκτωβρίου μάλιστα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παρουσίαση της έκθεσης των αρχαιολόγων που ανέσκαψαν το μνημείο, όπου θα παρουσιαστεί η επιστημονική άποψη για τη σημασία του. Παράλληλα, θα μεταφερθεί το μήνυμα στους φορείς λήψης αποφάσεων, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η εξεύρεση εναλλακτικής λύσης είναι μονόδρομος».

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, προχώρησε σε χαιρετισμό στην ημερίδα με τίτλο, «Καινοτομία και Παράδοση στη Σύγχρονη Χειροτεχνία» στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού “Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας” καθώς ο Δήμος φιλοξενεί τη Δομή Κεραμικής στο Θραψανό, Ειδικότερα, εστίασε τόσο στην ανάγκη συνέχισης της Δομής όσο και στις άμεσες παρεμβάσεις και ενισχυτικές δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος για την ανάδειξη και διαφύλαξη της κεραμικής τέχνης του Θραψανού.