Ηράκλειο : Συγκίνηση για τον θάνατο του Ιωάννη Μιχαήλ Κουντάκη- Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Ιωάννη Μιχαήλ Κουντάκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Γεννημένος στο Καστέλλι Πεδιάδος το 1948, ο Γιάννης Κουντάκης στάθηκε όρθιος απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς των Συνταγματαρχών, πληρώνοντας βαρύ προσωπικό τίμημα για τη στάση του. Με θάρρος και αποφασιστικότητα, ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στην καταπίεση και τα βασανιστήρια, παραμένοντας πιστός στα ιδανικά της πατρίδας και της Ελευθερίας.

Η ζωή και η στάση του αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, υπενθυμίζοντας ότι η Ελευθερία κατακτάται με αγώνες, επιμονή, πίστη και θυσίες.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για τον θάνατο του Ιωάννη Κουντάκη

«Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του αείμνηστου πλέον Ιωάννη Μιχαήλ Κουντάκη, ενός γενναίου άνδρα που αψήφησε το καθεστώς των Συνταγματαρχών της Χούντας, υψώνοντας το ανάστημά του απαιτώντας Ελευθερία και Δημοκρατία, συνεδρίασε έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Εκλιπόντος.

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς του Ιωάννη Κουντάκη.

Να ονοματίσει μία οδό του Καστελλίου σε οδό Ιωάννου Κουντάκη.

Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

Αιωνία του η Μνήμη».

Η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Μιχαήλ Κουντάκη θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 3 το μεσημέρι, στο χωριό Σγουροκεφάλι Πεδιάδος.