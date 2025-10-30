Τα «Κόκκινα Φανάρια» ανάβουν στο Ρέθυμνο

Υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 19:30 δυο παραστάσεις του έργου «Τα Κόκκινα Φανάρια».

Τις παραστάσεις ανεβάζουν στο Αμφιθέατρο του ΕΛΜΕΠΑ στα Περιβόλια, οι «Θεατρικές Διαδρομές Βρυξελλών», ένα θεατρικό σχήμα ομογενών που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον περασμένο Μάρτιο οι «Θεατρικές Διαδρομές Βρυξελλών» ανέβασαν στις Βρυξέλλες με ιδιαίτερη επιτυχία την παράσταση «Τα Κόκκινα Φανάρια», που είναι βασισμένη στην πολύκροτη ταινία του Νίκου Γαλανού, σε δραματουργική προσαρμογή-διασκευή του Ρεθεμνιώτη συγγραφέα Γιώργη Καλογεράκη και σε σκηνοθεσία του Ηλία Κοντέα.

Επτά μήνες αργότερα ο θίασος δέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση να παρουσιάσει δυο παραστάσεις στο Ρέθυμνο υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης και με τη στήριξη του ΕΛΜΕΠΑ.

Το σκηνικό επιμελήθηκε ο Γιάννης Τσάβαλος, ενώ μαζί με τους ομογενείς ερασιτέχνες ηθοποιούς παίρνουν μέρος σε βοηθητικούς ρόλους και τρία παιδιά από το Ρέθυμνο.

Σε ανακοίνωση τους οι «Θεατρικές Διαδρομές Βρυξελλών» απευθύνουν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, Νεκτάριο Παπαδογιάννη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μάνο Τσάκωνα, για τη συμπαράστασή τους και στέλνουν το εξής μήνυμα:

«Κοιτώντας πίσω σ’ αυτή τη διαδρομή, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη. Για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας με αγάπη, πίστη και ψυχή. Για τους ανθρώπους που έδωσαν φως, κίνηση και ανάσα σε κάθε ρόλο. Για τους φίλους που έγιναν οικογένεια πάνω και κάτω από τη σκηνή. Γιατί κάθε φορά που ανάβουν αυτά τα Κόκκινα Φανάρια, δεν φωτίζουν μόνο μια σκηνή. Δίνουν φως σε ένα κομμάτι ζωής, ένα βλέμμα, μια ανάσα, μια κραυγή αγωνίας που μας ενώνει.

Σας περιμένουμε όλους, να τα δούμε μαζί να ανάβουν ξανά και να ριγήσουμε κάτω από τον χλωμό τους θαμπόφωτο. Στην παράσταση της Κρήτης παίρνουν μέρος και παιδιά από το Ρέθυμνο, σε βοηθητικούς ρόλους αλλά με συμβολική συμμετοχή στην αδελφοποίηση που επιχειρούμε».