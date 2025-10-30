Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με ανάλγητες αποφάσεις κλείνουν Ταχυδρομείο και Τράπεζες σε μία πληγωμένη περιοχή

Επιστολή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

Με έντονη αγανάκτηση και αίσθημα αδικίας, αντέδρασε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, στην αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Αρκαλοχώρι, καθώς και στην υποβάθμιση του καταστήματος της Attica Bank στο Καστέλλι, με λειτουργία μόνο δύο ημερών την εβδομάδα.

Με επιστολή του προς τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δήμαρχος καταγγέλλει την ανάλγητη – όπως τη χαρακτηρίζει – απόφαση, η οποία πλήττει μια ήδη δοκιμαζόμενη από τον σεισμό περιοχή, ζητώντας την άμεση ανάκληση της.

Η επιστολή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου:

«Με αγανάκτηση, πληροφορήθηκαν οι πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, την απόφαση για παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Αρκαλοχώρι, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, τη στιγμή μάλιστα που έχει ήδη προγραμματιστεί η υποβάθμιση του καταστήματος της Attica Bank στο Καστέλλι, με λειτουργία μόνο δύο ημερών την εβδομάδα.

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ προκαλεί βαθιά απογοήτευση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στη Δημοτική Αρχή, καθώς αφορά μια σεισμόπληκτη περιοχή που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021.

Σε μια τέτοια συγκυρία, η αποδυνάμωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες δημότες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, συνιστά πλήγμα για την καθημερινότητα των πολιτών και ένδειξη υποτίμησης των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Αρκαλοχώρι, θα οδηγήσει σε περαιτέρω ταλαιπωρία των κατοίκων και σε ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση της περιοχής.

Ως Δημοτική Αρχή εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις αποφάσεις αυτές και ζητούμε την άμεση ανάκλησή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη εξυπηρέτηση των πολιτών και η στήριξη μιας περιοχής που δοκιμάζεται ακόμα».