Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο «11th International Conference on Swimming Pools and Spas» στην Αθήνα

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση των διοργανωτών, η Περιφέρεια Κρήτης έθεσε υπό την αιγίδα της και συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο με τίτλο : «11th International Conference on Swimming Pools and Spas», αναγνωρίζοντας τον σημαντικό επιστημονικό και κοινωνικό του αντίκτυπο, καθώς και τη στενή του σύνδεση με την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συγκέντρωσε εξέχοντες επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα γόνιμο πεδίο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καινοτόμων ιδεών και επιστημονικών πρακτικών γύρω από την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης.

Η θεματολογία και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αποτέλεσαν μια πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης για τον σχεδιασμό νέων πολιτικών και δράσεων στους τομείς της πρόληψης, της Δημόσιας Υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα ευρήματα, οι καλές πρακτικές και οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες επιστήμονες και φορείς αναμένεται να αξιοποιηθούν ουσιαστικά, ενισχύοντας τον περιφερειακό σχεδιασμό και προωθώντας περισσότερο αποτελεσματικές και βιώσιμες παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών και των φυσικών πόρων της Κρήτης.

Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων του συνεδρίου αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων αναψυχής (πισίνες,spa κλπ) , μέσω ψηφιακών εργαλείων και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων Δημόσιας Υγείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο την εφαρμογή ενιαίων προτύπων ασφάλειας.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιστοποιημένων διαδικασιών για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδάτινων εγκαταστάσεων, αλλά και η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην προσαρμογή των πολιτικών ασφάλειας των υδάτων στις νέες κλιματικές συνθήκες, ώστε να προλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με σκοπό την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υπευθυνότητας στη χρήση και διαχείριση του νερού.

Στο συνέδριο, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης.

Ο κ. Πιτσούλης συνεχάρη και ευχαρίστησε την οργανωτική επιτροπή, τονίζοντας ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διασφάλιση της ποιότητας του νερού αποτελούν στρατηγικό πυλώνα πολιτικής για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ επισήμανε την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών αναψυχής στο νησί.

Ο Δρ. Παπαδάκης, συμμετέχοντας ως προσκεκλημένος ομιλητής με την εισήγηση «Προκλήσεις στον έλεγχο της ποιότητας των νερών αναψυχής στην Περιφέρεια Κρήτης και υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης», ανέδειξε τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές περιοχές του νησιού και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων, αξιοποίησης της τεχνολογίας και διεύρυνσης συνεργασιών μεταξύ φορέων Δημόσιας Υγείας και τουριστικών επιχειρήσεων.

Στην διάρκεια του συνεδρίου οι κύριοι Πιτσούλης και Παπαδάκης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς, αθλητές.

Συγκεκριμένα ανταλλάχθηκαν απόψεις με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Κώστα Μπακογιάννη, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας Φανή Παπαθωμά, καθώς και τους παγκόσμιους πρωταθλητές υδατοσφαίρισης, Φωτεινή Τριχά και Δημήτρη Τζελάτη.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο συνέδριο υπογραμμίζει τη διαχρονική της δέσμευση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση συνεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.