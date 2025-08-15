ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -2- όπλα , -80- φυσίγγια και -5 -κάλυκες

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα πρώτες πρωινές ώρες χθες ( 14.08.2025) κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου ,ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποίησαν πρωινές ώρες έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

• 2 όπλα
• 80 φυσίγγια
• 5 κάλυκες

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

