Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας που κατονομάστηκε ως ύποπτος

Κλήθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής, μετά και τα όσα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε “εμμονή” που έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης του οχήματος, απέδωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, το γεγονός ότι τον εμπλέκει στην υπόθεση εμπρησμού τουριστικού λεωφορείου ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας, που – όπως γράψαμε νωρίτερα – βρέθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο Ηράκλειο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας στην προανακριτική απολογία του ανέφερε πως την ώρα του συμβάντος, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, βρισκόταν στο σπίτι του, ότι έχει μάρτυρες που το επιβεβαιώνουν αυτό και αρνήθηκε κάθε σχέση με την υπόθεση. Μίλησε δε για “εμμονή” προς το πρόσωπό του από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.
Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχε κάποια συνεργασία με τον παθόντα και ότι υπάρχουν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές, ωστόσο αρνήθηκε ότι εκτοξεύτηκαν απειλές από την πλευρά του, όπως είχε πει στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου.
Όπως γράψαμε, πρόκειται για το άτομο που υπέδειξε ως ύποπτο για τον εμπρησμό ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου στην κατάθεσή του προς τις αρμόδιες αρχές.
Οι υπάλληλοι του Ανακριτικού, που εκτιμούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για δολιοφθορά, έκαναν “φύλλο και φτερό” το λεωφορείο, ενώ ερεύνησαν και υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Κατά τις πληροφορίες, υπάρχει στην κατοχή τους βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο να βρίσκεται κοντά στο λεωφορείο, και τον οδηγό του να συμπεριφέρεται ύποπτα, ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάποιο άλλο στοιχείο που να οδηγεί ξεκάθαρα στην ταυτότητα του δράστη.
Από την πλευρά του Ανακριτικού, ενημερώθηκε την Τετάρτη η αρμόδια Εισαγγελέας Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα της έρευνας και η Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αναζητηθεί ως ύποπτος, βάσει και της κατάθεσης του ιδιοκτήτη, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Ο τελευταίος εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ανακριτικό Γραφείο και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.
