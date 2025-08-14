ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζώμινθος-Ανώγεια 1900 π.χ.-2000 μ.χ. Τραγουδώντας σήμερα το αιώνιο & το Παγκόσμιο», με τον διακεκριμένο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο Μινωικό Ανάκτορο της Ζωμίνθου Σάββατο 16 Αυγούστου 2025.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 πραγματοποιείται, με τη συνδιοργάνωση του υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων, μουσική εκδήλωση με τον διακεκριμένο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Στην «καρδιά» του Ψηλορείτη, εκεί όπου ο χρόνος σμίγει με τον μύθο, η Ζώμινθος – ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος που πλέον ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO – ανοίγει τις πύλες της για μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, με έργο που έχει ταξιδέψει σε μεγάλες διεθνείς σκηνές και έχει τιμήσει στιγμές όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα οδηγήσει το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον Μινωικό Πολιτισμό και την ακατάλυτη αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα στο επιβλητικό τοπίο του Ψηλορείτη, εκεί όπου η σκαπάνη του Γιάννη Σακελλαράκη και της Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη έφερε στο φως μνήμες τριών και πλέον χιλιετιών, η μουσική θα γίνει γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Μια μελωδική αφήγηση που θα αναδείξει την άρρηκτη σχέση της τέχνης με την ιστορία και τη βαθιά σύνδεση του τόπου με τον πολιτισμό του.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέλαβε και σχεδίασε τη συγκεκριμένη συναυλία και μουσική σύνθεση αποκλειστικά για τη Ζώμινθο, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία, το μυστήριο και την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου, ώστε ο ήχος να διαλεχθεί με τη μνήμη και την ψυχή του τόπου.

Τη μοναδική βραδιά πλαισιώνουν ερμηνευτικά η Βερόνικα Δαβάκη, ο Βασίλης Κορακάκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας...

0
Κλήθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής, μετά και τα...

Στις Κορακές Χανίων ο Κ. Μητσοτάκης –...

0
Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου...

Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας...

0
Κλήθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής, μετά και τα...

Στις Κορακές Χανίων ο Κ. Μητσοτάκης –...

0
Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στις Κορακές Χανίων ο Κ. Μητσοτάκης – Θα παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου
Επόμενο άρθρο
Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας που κατονομάστηκε ως ύποπτος
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας που κατονομάστηκε ως ύποπτος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κλήθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής, μετά και τα...

Το πλύσιμο των φρούτων δεν αφαιρεί τα φυτοφάρμακα – «Ξεφλουδίστε τα» συμβουλεύουν οι ειδικοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες...

Πελετίδης για 112: «Η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σκληρή κριτική στην Πολιτεία άσκησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας...

Δεσπόζει η Μεγαλόχαρη στην Τήνο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα μεγάλα προσκυνήματα. Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST