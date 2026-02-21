Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου κατόπιν καταδιωκτικής απόφασης

Συνελήφθη χθες (20.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού

Τμήματος Φαιστού 45χρονος αλλοδαπός, κατόπιν απόφασης Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου που

διατάσσει την άρση αναστολής εκτέλεσης της συνολικής ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε

για τα αδικήματα της απειλής και εξύβρισης, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους

που του είχαν επιβληθεί και διατάσσει την εκτέλεση μέρους της επιβληθείσας συνολικής ποινής φυλάκισης.

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.