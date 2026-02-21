Αναζήτηση
Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν προχθές (19.02.2026) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 51 ετών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από ανωτέρω αστυνομικούς κατελήφθη ο 51χρονος να προμηθεύει τον 41χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε σωματικούς ελέγχους και σε έρευνα στην οικία του 51χρονου, που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κινητό τηλέφωνο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου κατόπιν καταδιωκτικής απόφασης
Μαλεβίζι: Πρωτοβουλία για τη δημιουργία «φυτωρίου» ποδοσφαίρου στο Φόδελε
