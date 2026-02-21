Μαλεβίζι: Πρωτοβουλία για τη δημιουργία «φυτωρίου» ποδοσφαίρου στο Φόδελε

Τη δημιουργία ενός «φυτωρίου» ποδοσφαίρου στο Φόδελε φιλοδοξούν να υλοποιήσουν από κοινού ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Φόδελε, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, καθώς και ο Αθλητικός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, δίνοντας ζωή σε μία καινούργια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση.

Μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος είναι οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ να δημιουργήσουν, για πρώτη φορά εκτός των κεντρικών τους εγκαταστάσεων, ένα οργανωμένο παράρτημα που θα απευθύνεται σε παιδιά από το Φόδελε και τις γύρω περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νεαρούς αθλητές να προπονούνται στον τόπο τους, με οργανωμένο πρόγραμμα και εξειδικευμένους προπονητές.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γήπεδο όπου το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα αποδυτήρια και ο περιβάλλον χώρος, παρουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μανόλη Πατεράκη, του Προέδρου της Κοινότητας Φόδελε Λάμπη Παντερή,

του Προέδρου της Κοινότητας Γαζίου Νίκου Πατραμάνη, του Αντιπροέδρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Νίκου Τσαμπουράκη, των Προέδρων του Αθλητικού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώστα Φθενάκη και Μάνου Φακουκάκη αντίστοιχα, καθώς και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Φόδελε, Βάσως Αχλαδιανάκη. Από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου παρόντες ήταν οι Βασίλης Μαραγκάκης και Σωτήρης Χαλκιαδάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι επιμέρους λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας, με κοινή πεποίθηση όλων ότι πριν από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η υλοποίησή της. Στόχος είναι τα παιδιά από το Φόδελε και τις γύρω περιοχές που επιθυμούν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο να αποκτήσουν ένα οργανωμένο σημείο αναφοράς, με τη σφραγίδα και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.