Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη ,ζυγαριά και κινητό τηλέφωνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχεθήκαν -10- γραμμάρια κοκαΐνης ,ζυγαριά και κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθη χθες (13.09.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 39χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Ειδικότερα χθες (13.09.2025) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε αλλοδαπός σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -10- γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκα μία ζυγαριά.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
