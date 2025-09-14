ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Είχε διαπράξει δύο κλοπές και μία απόπειρα κλοπής δίκυκλων μοτοσυκλετών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπές
Συνελήφθη χθες (13.09.2025) μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ανωτέρω αλλοδαπός στις 11 και 12.09.2025 είχε διαπράξει δύο κλοπές και μία απόπειρα κλοπής δίκυκλων μοτοσυκλετών οι οποίες ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιόκτητες τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη ,ζυγαριά και κινητό τηλέφωνο
Επόμενο άρθρο
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον εορτασμό της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
