Ηράκλειο:Είχε διαπράξει δύο κλοπές και μία απόπειρα κλοπής δίκυκλων μοτοσυκλετών

Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπές

Συνελήφθη χθες (13.09.2025) μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ανωτέρω αλλοδαπός στις 11 και 12.09.2025 είχε διαπράξει δύο κλοπές και μία απόπειρα κλοπής δίκυκλων μοτοσυκλετών οι οποίες ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιόκτητες τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.