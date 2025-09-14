ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον εορτασμό της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με λαμπρότητα και κατάνυξη, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και πλήθους κόσμου, τελέστηκε το Σάββατο 13/9, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με πολίτες και παρακολούθησε τον Εσπερινό μαζί με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα και τον Ειδικό Σύμβουλο Κώστα Πιλαφτσή.

placeholder text
placeholder text

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
