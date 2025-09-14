ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Αγωνία για τον 21χρονο Πέτρο που αγνοείται από τις 12 Σεπτεμβρίου – Ενεργοποιήθηκε Missing Alert για τον εντοπισμό του

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΡΙΟΥ, 21 ΕΤΩΝ
14 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου ο Πέτρος Λάριος, 21 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα 14/09/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πέτρος Λάριος έχει ύψος 1,70μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε χακί παντελόνι, μαύρη μπλούζα με άσπρα γράμματα και αθλητικά παπούτσια

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση του Πέτρου Λάριου θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:1017@hamogelo.gr https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
