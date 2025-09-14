Ημέρα Μνήμης για την Μικρασιατική Καταστροφή

Μανώλης Μενεγάκης: «Κρατάμε ζωντανή τη Μικρασιατική φλόγα της μνήμης. Δεν ξεχνούμε»

Με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης για την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μετά το πέρας των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο σε δήλωση του ανέφερε :

«Σήμερα, ανήμερα της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, θυμόμαστε την Μικρασιατική Καταστροφή και τους Έλληνες που δοκιμάστηκαν. Πολλοί από αυτούς έδωσαν και την ζωή τους.

Ήταν μια εποχή πόνου: ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, ένας βαρύς σταυρός που κουβάλησαν οι πρόγονοί μας από την θηριωδία του τουρκικού κράτους που δεν έχει σταματήσει να διώκει τον ελληνισμό μέχρι και σήμερα.

Όμως αυτός ο σταυρός δεν έσβησε τη ζωή. Στη μητέρα πατρίδα, το νέο τους σπίτι, οι πρόσφυγες πάλεψαν, δούλεψαν, άνθισαν και έδωσαν νέες ελπίδες για όλους.

Τους τιμούμε γιατί μας δίδαξαν πως ακόμα και μέσα από τις πιο μεγάλες δοκιμασίες, προσωπικές και συλλογικές, μπορεί να γεννηθεί δύναμη, δημιουργία και φως για το μέλλον.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!».