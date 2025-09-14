Δήμος Ηρακλείου:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Περιλαμβάνει αναφορές για τα σημαντικά ζητήματα της εβδομάδας που φεύγει, όπως είναι το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανάπλαση της λ. Καλοκαιρινού, το Φεστιβάλ των Τειχών, οι νέες ασφαλτοστρώσεις, οι διαγραμμίσεις, κ.α., καθώς και για τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο και δεν δημοσιοποιήθηκε.

Όπου ο Δήμαρχος Ηρακλείου εστίασε σε κρίσιμα, δομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και ζήτησε να μην γίνεται αναφορά σε κρατικές «χρηματοδοτήσεις» αλλά σε «πόρους»: Πόρους τοπικούς τους οποίους η Αυτοδιοίκηση δικαιούται για να επιτελεί το έργο της. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το Ειδικό Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, από το οποίο το Ελληνικό Κράτος έχει αντλήσει σχεδόν εβδομήντα εκατομμύρια (και αναμένεται να αντλήσει περισσότερα από εκατό εκατομμύρια) από τον Δήμο Ηρακλείου, επιστρέφοντας ψίχουλα μέσω του Πράσινου Ταμείου για μικρής κλίμακας αναπλάσεις.

Όπου αν έστω και το μισό αυτών των εσόδων επιστρεφόταν στην πόλη, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει πολεοδομικές μελέτες και πράξης εφαρμογής σχεδίων πόλης που σήμερα καρκινοβατούν ελλείψει χρημάτων, να βελτιωνόταν βασικές υποδομές και να αντιμετωπιζόταν κρίσιμα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Μίλησε και για άλλα παραδείγματα τοπικών πόρων που «απαλλοτριώνονται» από τη κεντρική κυβέρνηση, όπως είναι το Περιβαλλοντικό Τέλος και το Τέλος Ανθεκτικότητας, θέματα που βρήκαν απήχηση και στο λόγο άλλων συνομιλητών.

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά τα θέματα του Δήμου μας και αυτή την εβδομάδα. Θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Ας διατρέξουμε μαζί τα κυριότερα:

🔘Νέα εποχή για το Πολιτιστικό και τη ΔΕΠΑΝΑΛ

Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγησή μου και αποδέχθηκε τη νομοθετική ρύθμιση που διεκδικήσαμε και πετύχαμε με την συνεργασία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται οριστικά ο Δήμος μας από ένα χρέος άνω των 22.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Φτάσαμε έτσι στην λύση ενός ζητήματος που ταλάνισε το Δήμο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αποφύγαμε την κατάρρευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και την μεταφορά της οφειλής στο Δήμο Ηρακλείου, η οποία θα επέφερε ισχυρό κλονισμό της οικονομικής βιωσιμότητάς του, θα καθιστούσε ανενεργό το ΠΣΚΗ και θα έφερνε τους εργαζόμενους της ΔΕΠΑΝΑΛ αντιμέτωπους με το φάσμα της απόλυσης.

O Δήμος μας απαλλάσσεται από το 95% της τελικής οφειλής, ή αλλιώς από ένα ποσό που υπερβαίνει τα 21.000.000 ευρώ, και θα καταβάλει 1.181.468,743 ευρώ σε 72 δόσεις. (Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΑΝΑΛ, το χρέος, από το αρχικό ποσό των 11.814.687,43 ευρώ, με τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις, ανερχόταν σε 22.188.147,41 ευρώ, υπολογιζόμενο από το 2015, έτος της δημοσιονομικής διόρθωσης, ή σε 22.989.215,58 ευρώ, υπολογιζόμενο από το 2014, έτος της απένταξης).

Αυτή η ρύθμιση είναι μια πράξη δικαιοσύνης για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο ισχυροποιείται από αυτή την επιτυχία. Κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει μία καινούρια ημέρα, όπου μπορούμε να πορευθούμε με αισιοδοξία.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους Υπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη, Νίκο Παπαθανάση και Θανάση Κοντογεώργη και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο. Ευχαριστώ επίσης τους Γενικούς Γραμματείς Κατερίνα Οικονόμου και Βασίλη Σιαδήμα, καθώς και τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη προσπάθεια:

Τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Γενική Γραμματέα Μαρία Σκραφνάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, καθώς και τους νομικούς συμβούλους, του Δήμου Ηρακλείου Πελαγία Ζαχαριουδάκη και της ΔΕΠΑΝΑΛ Πέτρο Λεκάκη. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη και τους εργαζομένους της ΔΕΠΑΝΑΛ. Όπως τόνισα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την πρώτη στιγμή η στάση τους ήταν πολύ συντελεστική και εγκαρδιωτική.

🔘Η αποκομιδή των απορριμμάτων στο επίκεντρο

Ένα βασικό θέμα που μας απασχολεί καθημερινά. Η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την απομάκρυνση ογκωδών και την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συνεχίζεται. Σε κάποιες περιοχές τα μέτρα αποδίδουν, σε κάποιες άλλες χρειάζεται περισσότερη ένταση και ανασχεδιασμός. Κάνουμε τις απαιτούμενες προσαρμογές για να φέρουμε σύντομα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, τα φιλότιμα στελέχη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Υπηρεσία. Με κάθε διαθέσιμο έκτακτο μέτρο, μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη.

🔘Περισσότεροι από 30.000 θεατές στο 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

Από το Σάββατο 30 Αυγούστου, μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, το Ηράκλειο έζησε για δεύτερη χρονιά στον ρυθμό του Φεστιβάλ των Τειχών. Μεγάλη ανταπόκριση, από ανθρώπους κάθε ηλικίας, που αγκάλιασαν το νέο θεσμό.

Ένα Φεστιβάλ που φέρνει μέσα στη ζωή μας τα Ενετικά Τείχη, με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις σε 13 σημεία των Τειχών, ορισμένα γνώριμα, ορισμένα για πρώτη φορά: Στους Προμαχώνες του Μαρτινένγκο, του Παντοκράτορα, της Βηθλεέμ και της Πύλης Σαμπιονάρα, στο κιόσκι του Προμαχώνα Ιησού, στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Βιτούρι, στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ, στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Παντοκράτορα, στο δασάκι του Προμαχώνα Ιησού, στην έξοδο της Πύλης Ιησού, στο Θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ», στα Κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις».

Ευχαριστώ την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους συνεργάτες Μαριάννα Γιαλύτη, Κωνσταντίνα Χατζάκη και Νίκο Τσαγκαράκη για το αποτέλεσμα, όλα τα στελέχη και το προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου μας, τους εκατοντάδες συντελεστές, τους καλλιτέχνες, τους εθελοντές, τους χορηγούς, τους συνεργαζόμενους Φορείς και όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που στήριξαν το Φεστιβάλ. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που το αγκαλιάσατε ξανά και με τη συμμετοχή σας ενισχύσατε τη δυναμική του. Μαζί δημιουργήσαμε έναν νέο θεσμό. Μαζί δημιουργήσαμε μια νέα παράδοση στο Ηράκλειο.

Από την επόμενη χρονιά, στόχος μας είναι αυτό το Φεστιβάλ να αποτελεί τον πυρήνα της πύκνωσης των εκδηλώσεων που θα εκτείνεται σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αξιοποίηση των Ενετικών Τειχών, μετά και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρησή τους στο Δήμο μας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά και να περιλαμβάνει και αθλητική δραστηριότητα.

🔘Στη συνάντηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης

Συμμετείχα στην συνάντηση της ΠΕΔ Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο με αυτοδιοικητικούς απ’ όλη την Κρήτη, με τη συμμετοχή μελών της Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας: τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Συζητήσαμε για τα θέματα που απασχολούν τους Δήμους και κατά την τοποθέτησή μου εστίασα σε κρίσιμα, δομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης. Ξεκινώντας, ζήτησα να πάψουμε να αναφερόμαστε σε κρατικές «χρηματοδοτήσεις» και να μιλάμε εφεξής για «πόρους»: πόρους τοπικούς τους οποίους η Αυτοδιοίκηση δικαιούται για να επιτελεί το έργο της, με βάση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που ωστόσο δεν αποτελεί κεκτημένο αλλά ζητούμενο για την ελληνική Αυτοδιοίκηση.

Χαρακτηριστικά ανέφερα, και μάλιστα στο πλαίσιο της ιδιόμορφης ελληνικής πραγματικότητας, το Ειδικό Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, από το οποίο το Ελληνικό Κράτος έχει αντλήσει σχεδόν εβδομήντα εκατομμύρια (και αναμένεται να αντλήσει περισσότερα από εκατό εκατομμύρια) από τον Δήμο Ηρακλείου, επιστρέφοντας ψίχουλα μέσω του Πράσινου Ταμείου για μικρής κλίμακας αναπλάσεις.

Αν έστω και το μισό αυτών των εσόδων επιστρεφόταν στην πόλη θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε πολεοδομικές μελέτες και πράξης εφαρμογής σχεδίων πόλης που σήμερα καρκινοβατούν ελλείψει χρημάτων, θα βελτιώναμε τις βασικές υποδομές και θα αντιμετωπίζαμε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Άλλα παραδείγματα τοπικών πόρων που «απαλλοτριώνονται» από τη κεντρική κυβέρνηση είναι το Περιβαλλοντικό Τέλος και το Τέλος Ανθεκτικότητας. Έχω την ικανοποίηση ότι το θέμα αυτό βρήκε απήχηση στο λόγο των συνομιλητών, και σχηματίστηκε η ιδέα μιας διεκδίκησης των δισεκατομμυρίων που παρακρατούνται κεντρικά, στο Πράσινο Ταμείο, εις βάρος της τοπικής ανάπτυξης.

Οι καιροί είναι δύσκολοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά και πολλές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα στα ζητήματα της υδατικής διαχείρισης, του ενεργειακού, της ρυμοτομίας και πολεοδομίας και όλα αυτά προφανώς συνιστούν κεντρικά ζητήματα για την Αυτοδιοίκηση.

Τίθεται και το κεντρικότερο ζήτημα της αρχιτεκτονικής της διακυβέρνησης και της τοπικής διακυβέρνησης ειδικότερα και όλα αυτά εξειδικεύονται σε προβλήματα τα οποία είναι περιφερειακά. Είναι προβλήματα των Δήμων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι προβλήματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από ορισμένες κοινές κατευθύνσεις.

Θεωρώ δεδομένο ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πιο διεκδικητική και πρέπει να κάνει πάντα την αυτοκριτική της. Τα δύο μαζί με ειλικρίνεια, μπορούν να παράγουν ένα κατάλληλο αποτέλεσμα για να πάμε μπροστά.

🔘Άνοιξε ο δρόμος για το έργο ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού

Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης στη Λ. Καλοκαιρινού, στο τμήμα από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγησή μας για τους όρους του διαγωνισμού του έργου, το οποίο εντάσσεται στο αναθεωρημένο σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027». Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μια έκταση μήκους περίπου 255 μέτρων, με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία όδευσης τυφλών, νέες δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, ηλεκτροφωτισμό και αναβάθμιση όλων των δικτύων.

Αυτό το έργο συναρθρώνεται με δυο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις μας που θα αλλάξουν την εικόνα στην περιοχή: με την ανάπλαση και του δεύτερου τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού, από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα, και τη διαμόρφωση της οδού Μάχης Κρήτης από την Πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου. Παρεμβάσεις που με την ολοκλήρωσή τους θα εδραιώσουν συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις εργασίες του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Αστικής Ατζέντας για τον Αειφόρο Τουρισμό που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή εκπροσώπων πόλεων και φορέων από την Ευρώπη, καθώς και μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, στις οποίες τοποθετηθήκαμε μαζί με τους Αντιδημάρχους, Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη. Ένα Δίκτυο που συμβάλλει στην εγκαθίδρυση νέων σχέσεων με κοινωνικούς εταίρους, απ’ όπου έχουμε πολλά να κερδίσουμε ενώνοντας δυνάμεις.

• Τα νέα έργα ασφαλτοστρώσεων που ξεκίνησαν από την Ρομαντική Γωνιά στον Μασταμπά.

• Την ομόφωνη έγκριση της εισήγησής μας από τη Δημοτική Επιτροπή για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ενίσχυσης και συντήρησης του Πρασίνου, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ για δυο χρόνια.

• Την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Δήμο Ηρακλείου.

• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου.

• Τη διαδικασία κατάθεσης εντολών τοποθέτησης (voucher) για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου μας.

• Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

• Τη νέα δράση προστασίας του περιβάλλοντος της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

• Τη συνεργασία του Δήμου μας με τον ΟΦΗ για τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας και τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη με τον Γενικό Διευθυντή και Β΄ Αντιπρόεδρο του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη.

• Το 2ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής «Little Hands Festival», που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο με τη συνδιοργάνωση του Δήμου μας.

• Την πολυμεσική έκθεση αρχείων με τίτλο «Αναστατώνοντας τα αρχεία: Γυναίκες που χάραξαν την Ευρωπαϊκή ιστορία», στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 😎.

• Τις εργασίες διαγραμμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και κατά τη διάρκεια της νύχτας όπου αυτό είναι εφικτό, στην πόλη του Ηρακλείου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!