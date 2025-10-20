ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα και ενδοοικογενειακή βία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας

Συνελήφθη χθες (19.10.2025) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 34χρονης ημεδαπής από τον 40χρονο, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, συνελήφθη ο ημεδαπός και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ανευρέθηκαν:
• -3- πιστόλια
• -2- περίστροφα
• -1- κυνηγετικό όπλο
• -1- αεροβόλο όπλο
• -12- γεμιστήρες
• -1.547- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου
• -1- μαχαίρι

Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

