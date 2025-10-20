Τιμήθηκε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης για την ανάδειξη του Σοκαρά ως Μαρτυρικό Χωριό

Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και βαθιά συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στον Σοκαρά, η αδελφοποίηση των μαρτυρικών χωριών του Σοκαρά και της Καλής Συκιάς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι τοπικοί φορείς τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, για την καθοριστική συμβολή του στην επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών Ελλάδας.

Η τελετή αδελφοποίησης επισφραγίζει τον κοινό αγώνα και τη κοινή μνήμη των δύο χωριών, που βίωσαν αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, τιμώντας τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία των δύο χωριών. «Εγκλήματα ανοιχτά, όσο η άρνηση της πραγματικότητας αναδεικνύει την ιστορική και ηθική εκκρεμότητα των οφειλών», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, συνδέοντας το παρελθόν με τη διαρκή διεκδίκηση της δικαίωσης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης χαιρέτισε την κοινή ανακήρυξη του Σοκαρά και του Αβδελά, ως μαρτυρικά χωριά, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια απόφαση με ηθική διάσταση, μια εξέλιξη που αποκαθιστά την ιστορική πραγματικότητα και ενισχύει την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής μας παράδοσης». Υπογράμμισε δε, πως η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά εκδηλώσεις που λειτουργούν ως «θεματοφύλακες της ιστορίας του τόπου μας».

Κλείνοντας την ομιλία του και αφού συνεχάρη τους φορείς για την πρωτοβουλία της αδελφοποίησης, ο Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, τονίζοντας με έμφαση πως δεν συνιστά ζήτημα υλικής προσόδου, αλλά βήμα δικαίου και στοιχείο της ανάπαυσης της ψυχής των θυμάτων. Των ηρώων που η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή στους αιώνες.