Ηράκλειο:Συγκίνησε το κοινό το ντοκιμαντέρ του Δήμου Μαλεβιζίου «Ίχνη Αίματος» στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού μετά το τέλος της προβολής του ντοκιμαντέρ «Ίχνη Αίματος» αποτύπωσε τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε στους θεατές η πρώτη παρουσίασή του στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Το ντοκιμαντέρ, η παραγωγή του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα, αποτυπώνει τα τραγικά γεγονότα του Αυγούστου του 1944, που σημάδεψαν τη Δαμάστα και το Σάρχο, δύο Μαρτυρικά Χωριά του Μαλεβιζίου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προβολής, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου στον χαιρετισμό τόνισε ότι στόχος του Δήμου είναι η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης αλλά και η απόδοση τιμής όχι μόνο στους ήρωες που έχασαν τη ζωή́ τους αλλά και στις γυναίκες και στις οικογένειες των θυμάτων που δίνουν ένα αγώνα ζωής μέχρι και σήμερα.

Στην πρώτη προβολή της ιστορικής αυτής καταγραφής, το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, οι Αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου Βαγγέλης Παρασύρης και Χρύσα Λυρώνη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαμάστας, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας, καθώς και πολλοί κάτοικοι από τη Δαμάστα και το Σάρχο.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα ως παιδιά και σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, αφηγούνται τις προσωπικές τους μνήμες. Μέσα από τις μαρτυρίες τους αναδύεται η φρίκη της βίας, αλλά και η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, η αντίσταση, η μνήμη και η ελπίδα.

Μετά την πρώτη προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα ακολουθήσουν προβολές στο Δήμο Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να γνωρίσουν από κοντά αυτό το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου.