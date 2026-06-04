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Δήμος Αγίου Νικολάου:«Γιορτή Αθλητή» – Κυριακή 7 Ιουνίου2026 στο κινηματοθέατρο REX Ένας θεσμός που τιμά τις αξίες του αθλητισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέρεος Ατσαλάκης σας προσκαλούν στην «Γιορτή του Αθλητή» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο κινηματοθέατρο REX.
Ώρα : 19:00
Στην τιμητική εκδήλωση θα βραβευτούν αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, αθλητικά σωματεία & σύλλογοι για την προσπάθεια, τις διακρίσεις και την πολύτιμη προσφορά τους στον αθλητισμό της πόλης μας.
Τιμητικές βραβεύσεις

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις Αθλητριών, Αθλητών, Προπονητών, Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων του Δήμου οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό,

Βαλκανικό και Πανελλήνιο επίπεδο το 2025 στα αθλήματα :Ρυθμικής Γυμναστικής, Σκακιού, Ποδηλασίας, Στίβου, Ελληνορωμαϊκής Πάλης και Άρσης Βαρών, Μοτοσικλετισμού, Σκοποβολής, Ιστιοπλοΐας, Κολύμβησης, Παιχνιδιού Στόχου, ΑμεΑ (στίβου – boccia), Μπάσκετ, Πολεμικών Τεχνών, Ποδοσφαίρου.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στερεός Ατσαλάκης μιλώντας για την φετινή διοργάνωση ανέφερε ότι η ¨Γιορτή του Αθλητή» αποτελεί για τον Δήμο Αγίου Νικολάου ένα σταθερό θεσμό που τιμά όχι μόνο τις διακρίσεις αλλά κυρίως την προσπάθεια και τις αξίες του αθλητισμού.
Πίσω από κάθε επιτυχία δεν βρίσκεται μόνο ένας αθλητής. Υπάρχουν οι αφανείς πρωταγωνιστές: Οι προπονητές, οι καθηγητές, οι γονείς, οι οικογένειες, που δίνουν δύναμη σε κάθε βήμα.

Σε όλους αυτούς καθώς και στους αθλητές μας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.

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Team Πολ. Κρήτης
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