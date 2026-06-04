Στον Δημοτικό Κήπο η καθιερωμένη γιορτή του Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το Σάββατο 6 Ιουνίου

Με κεντρικό μήνυμα «Το Αύριο Ανθίζει Σήμερα», ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Χανίων και τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις δράσεις, που διοργανώνονται για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 09.00 έως τις 13.00, στον Δημοτικό Κήπο.

Όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων, από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, Νίκη Αποστολάκη, την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης, Ελευθερία Λουπασάκη, και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

(ΟΤΑ), Κώστα Πατεράκη,

μέσα από μια σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού μηνύματος κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, δωρεάν διανομή φυτών και φυτοχώματος, ανταλλακτικό παζάρι παιχνιδιών και παιδικών ρούχων, βιωματικά παιχνίδια για παιδιά, ενημερωτικά περίπτερα, καθώς και δράσεις ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση του νερού και τη μείωση των απορριμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι αφιερωμένη στην κλιματική δράση, με το σύνθημα «Now for Climate»,

καλώντας τους πολίτες να απαντήσουν στα μηνύματα της κλιματικής κρίσης με πράξεις και πρωτοβουλίες, που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Όπως ανέφερε, «στα Χανιά τα θετικά αυτά σήματα μεταφράζονται σε περισσότερο πράσινο, καθαριότητα, διαλογή στην πηγή, προστασία του νερού, επαναχρησιμοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών».

Παράλληλα, κάλεσε τους δημότες να βρεθούν στον Δημοτικό Κήπο, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, ώστε όλοι μαζί να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ο κ. Τσουπάκης υπογράμμισε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανεμηθούν φυτά, με στόχο να γεμίσουν οι γειτονιές, οι αυλές και τα μπαλκόνια των Χανίων με περισσότερο πράσινο, ενώ αναφέρθηκε και στις συνεχείς παρεμβάσεις πρασίνου που υλοποιεί ο Δήμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθημερινή στάση ζωής και βασική προϋπόθεση για μια πιο καθαρή, βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Τσουπάκης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Κώστας Πατεράκης, αναφέρθηκε στις δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για τη σωστή διαλογή στην πηγή, την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε κ. Πατεράκης στο Ανταλλακτικό Παζάρι Παιχνιδιών και Παιδικών Ρούχων, επισημαίνοντας «πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που ενθαρρύνει τα παιδιά και τις οικογένειες να δώσουν νέα ζωή σε αντικείμενα, που δεν χρησιμοποιούν πλέον,

συμβάλλοντας στη μείωση των απορριμμάτων». Παράλληλα, τόνισε ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν φυτόχωμα (κόμποστ), που παράγεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, ενώ μέσα από τα βιωματικά παιχνίδια και το ενημερωτικό περίπτερο της ΔΕΔΙΣΑ μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση και τις σύγχρονες πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, Νίκη Αποστολάκη, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την αποστολή της για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως ανέφερε, «μέσα από τα έργα και τις παρεμβάσεις της,

η ΔΕΥΑΧ εργάζεται καθημερινά για τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού, την αναβάθμιση των δικτύων και τη μείωση των απωλειών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΔΕΥΑΧ θα διανείμει επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία μεταφοράς υγρών, ενημερωτικό υλικό και χάρτη με τα 65 σημεία, στα οποία υπάρχουν βρύσες, που μπορεί ο πολίτης να προμηθευτεί νερό, προωθώντας τη μείωση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών και την υπεύθυνη κατανάλωση νερού».

Παράλληλα, θα ενημερώνει τους πολίτες για ορθές πρακτικές χρήσης του αποχετευτικού δικτύου, συμβάλλοντας στην προστασία των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΧ, Ελευθερία Λουπασάκη, τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. «Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει 730 χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης, 470 χιλιόμετρα δικτύων αποχέτευσης, 47 αντλιοστάσια νερού και λυμάτων και 40 περίπου δεξαμενές»,

παρατήρησε, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση νερού, η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, η εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν σημαντικά βήματα προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.