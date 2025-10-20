Κρήτη:Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου»

Η 20η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως «Ημέρα της Αστυνομίας» ενώ παράλληλα και ως ημέρα που τιμάται ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος.

Για το λόγο αυτό τελέστηκαν σήμερα (20.10.2025) το πρωί, δοξολογίες:

• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου,

• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη Λασιθίου

Στις δοξολογίες παρεβρέθηκαν οι τοπικές Αρχές και φορείς, αντιπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, καθώς και οι απόστρατοι του Σώματος.

Παράλληλα αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.