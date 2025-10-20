ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η 20η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως «Ημέρα της Αστυνομίας» ενώ παράλληλα και ως ημέρα που τιμάται ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος.

Για το λόγο αυτό τελέστηκαν σήμερα (20.10.2025) το πρωί, δοξολογίες:

• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.
• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.
• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου,
• Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη Λασιθίου

Στις δοξολογίες παρεβρέθηκαν οι τοπικές Αρχές και φορείς, αντιπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, καθώς και οι απόστρατοι του Σώματος.
Παράλληλα αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ρέθυμνο: Νεκρός ο 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Ηράκλειο:Συγκίνησε το κοινό το ντοκιμαντέρ του Δήμου Μαλεβιζίου «Ίχνη Αίματος» στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Τιμήθηκε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης για την ανάδειξη του Σοκαρά ως Μαρτυρικό Χωριό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και βαθιά συγκίνηση,...

Ηράκλειο:Συγκίνησε το κοινό το ντοκιμαντέρ του Δήμου Μαλεβιζίου «Ίχνη Αίματος» στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού μετά το τέλος της...

Ηράκλειο: Πρόγραμμα Erasmus+ «Digi Empathy» από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
To Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) διοργάνωσε Διεθνή...

Ρέθυμνο: Νεκρός ο 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις...

