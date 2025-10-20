Ρέθυμνο: Νεκρός ο 50χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ωστόσο ήταν ήδη αργά…

Την τελευταία του πνοή άφησε, το πρωί, ένας άνδρας 50-55 ετών, εργολάβος στο επάγγελμα, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ βρισκόταν σε σκαλωσιά σε δική του ιδιοκτησία όπου εργαζόταν. Ο άτυχος 50χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως ο θάνατος του άτυχου άνδρα επήλθε μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ωστόσο ήταν ήδη αργά.https://www.neakriti.gr/