Welcome to UoC :Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριές του!

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με δύο εκδηλώσεις στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, υποδέχτηκε τους εκατοντάδες νέους φοιτητές και φοιτήτριές του, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τους φοιτητές/τριες καλωσόρισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές ευχές του για μια δημιουργική και επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, αναφέροντας ότι “Η ένταξή σας στην πανεπιστημιακή κοινότητα αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα και αξίζετε θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύεται να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική σας εξέλιξη.”

Επίσης, χαιρετισμούς απηύθυναν οι Αντιπρυτάνεις: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, Οικονομικών και Υποδομών Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σταματόπουλος και Διοικητικών Υποθέσεων, και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Υπηρεσίες, τις Δομές και τις Μονάδες του Πανεπιστημίου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τους παρέχουν συνεχή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, γνώρισαν τις Πολιτιστικές Φοιτητικές Ομάδες και συμμετείχαν σε μια ζωντανή και εορταστική ατμόσφαιρα, με μουσική, παραδοσιακούς χορούς και ποικιλία κερασμάτων.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων στηρίχθηκε σημαντικά στη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης και των χορηγών, τους οποίους το Πανεπιστήμιο Κρήτης ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους:

• Περιφέρεια Κρήτης

• Εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ»

• Super Market «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»

• Γυμναστήριο Pilates by Tonia

• Εταιρεία Ανάπτυξης Αποκορώνου για τη χορηγία των νερών «Σαμαριά»

• Σχολή Παραδοσιακών Κρητικών Χορών «Κρήτωρες».