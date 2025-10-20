Ακροάσεις χορού για δυο νέες παραγωγές του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου ανακοινώνει πρόσκληση ακρόασης χορού για δυο νέες θεματικές παραγωγές της καλλιτεχνικής σεζόν 2025-2026, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και χορογραφίες της Μαρίας Κουσουνή.

Οι παραγωγές θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2026 σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου και 29 Μαρτίου 2026 με σόλο πιάνο. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή 1 και 2 Νοεμβρίου.

Η ακρόαση αφορά κυρίως επαγγελματίες χορευτές με εκπαίδευση στον κλασικό, νεοκλασικό και σύγχρονο χορό αλλά επιθυμεί να συνεργαστεί και να αναδείξει τις δυνατότητες και νεότερων χορευτών της Κρήτης (14-18 ετών) που διαθέτουν καλό τεχνικό χορευτικό επίπεδο.

Οι δύο φετινές διαφορετικές παραγωγές χορού είναι ξεχωριστές, αρχικά ως προς τις μουσικές συνεργασίες τους. Η κάθε μία από αυτές αποδίδει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα που τελικά καθορίζει χορογραφικά την αφηγηματική δομή, το στυλ και το ύφος της δημιουργίας εμπλουτίζοντας τη διάσταση της θεατρικής τέχνης αλλά και το εύρος των χορευτών ως καλλιτέχνες.

Απαραίτητα για τη δήλωση συμμετοχής για την ακρόαση.

Οι χορευτές μπορούν να δηλώσουν σε ένα είδος χορού ξεχωριστά, ή και στα δύο.

Κλασικό/Νεοκλασικό μπαλέτο:

Όλοι οι υποψήφιοι χορευτές θα εξεταστούν σε κλασικό μάθημα μπαλέτου και πουέντ και θα δοθεί έμφαση κυρίως στο χορογραφικό workshop, την εκτέλεση και την ερμηνεία της χορογραφίας από τους χορευτές. Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρονται:

• Όνομα

• Επώνυμο

• Ημερομηνία γέννησης

• Τόπος διαμονής (Περιοχή)

• Τηλέφωνο

• Προσωπικό email

• Υπεύθυνος κηδεμόνας (14-18 ετών)

Και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία φωτογραφία πορτρέτο, τα χρόνια σπουδής στον κλασικό χορό και σε άλλα είδη χορού. Επίσης, όσοι διαθέτουν διακρίσεις ή βραβεία από διαγωνισμούς κλασικού χορού και το επιθυμούν, μπορούν να τα συμπληρώσουν επιπλέον στην δήλωση συμμετοχής.

Βιογραφικό χρειάζεται να καταθέσουν μόνο οι άνω των 18 ετών.

Σύγχρονος χορός:

Όλοι οι υποψήφιοι χορευτές για τον σύγχρονο χορό θα εξεταστούν την ημέρα της ακρόασης σε ένα σύντομο σύγχρονο χορογραφικό workshop με την χορογράφο όπου θα δοθεί έμφαση στην εκτέλεση και την ερμηνεία της χορογραφίας από τους χορευτές. Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρονται:

• Όνομα

• Επώνυμο

• Ημερομηνία γέννησης

• Τόπος διαμονής (Περιοχή)

• Τηλέφωνο

• Προσωπικό email

• Υπεύθυνος κηδεμόνας (14-18 ετών)

Και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία φωτογραφία πορτρέτο, τα χρόνια σπουδής στον σύγχρονο χορό και σε άλλα είδη χορού. Όσοι διαθέτουν διακρίσεις ή βραβεία στον σύγχρονο χορό από διαγωνισμούς χορού (ζητείται η επισύναψη του σόλο τους με βίντεο από τον διαγωνισμό) μπορούν να τα συμπληρώσουν επιπλέον στην δήλωση συμμετοχής. Βιογραφικό χρειάζεται να καταθέσουν μόνο οι άνω των 18 ετών.

Πρόγραμμα ακροάσεων

• Σάββατο 1/11

Κλασικός/Νεοκλασικός χορός

12:00 – 13:00 Ώρα προσέλευσης χορευτών για επικύρωση συμμετοχής και ζέσταμα

13:00 – 16:00 Μάθημα μπαλέτου και workshop

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους 1) Μαλακά παπούτσια, 2) πουέντ, 3) κορμάκι και καλσόν 4) και τα μαλλιά τους κότσο.

Σύγχρονος χορός

16:00 – 17:00 Ώρα προσέλευσης χορευτών για επικύρωση συμμετοχής και ζέσταμα

17:00 – 21:00 Workshop

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να είναι ντυμένοι με ρούχα χορού που να είναι ευδιάκριτες οι γραμμές του σώματος τους (όχι φαρδιά).

• Κυριακή 2/11

Κλασικός/Νεοκλασικός χορός

10:00 – 11:00 Ώρα προσέλευσης χορευτών για επικύρωση συμμετοχής και ζέσταμα

11:00 – 14:00 Μάθημα και workshop.

Σύγχρονος χορός

14:00 – 15:00 Ώρα προσέλευσης χορευτών για επικύρωση συμμετοχής και ζέσταμα

15:00 – 17:30 Workshop.

Οι πρόβες των παραστάσεων θα ξεκινήσουν περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Όσοι δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στην οντισιόν για λόγους ανωτέρας βίας παρακαλούνται να στείλουν email στο auditions@cccc.gr εξηγώντας την αιτία αδυναμίας προσέλευσης ώστε να ενημερωθεί η χορογράφος και κατόπιν συνεννόησης να βρεθεί μία εναλλακτική μέρα και ώρα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 30/10 στις 12:00 μ.μ. στο email auditions@cccc.gr.

Πληροφορίες: από Δευτέρα ως Παρασκευή 12:00 – 15:00 στο τηλέφωνο: 2814408042

• Μαρία Κουσουνή, Prima Ballerina

Η Μαρία Κουσουνή είναι γεννημένη στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Κέρκυρα.

Υπήρξε Σολίστ του Κρατικού Μπαλέτου του Αμβούργου – John Neumeier και του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης. Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση της Lynn Seymour και εντάσσεται στο δυναμικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως Ά Χορεύτρια.

Έχει κερδίσει to βραβείο “Special Prix” στον διαγωνισμό νέων χορευτών του Λουξεμβούργου και έχει τιμηθεί με το βραβείο χορού “Εξάλειπτρον”.

Εξέχουσες στιγμές στη καριέρα της είναι τα Πρωτοχρονιάτικα Κονσέρτα της Βιέννης, που μεταδίδονται ζωντανά σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας μέρος τρεις φορές σε χορογραφίες των V. Malakhov, B. Eifmann και R.Zanella, Η δημιουργία του ρόλου της Μήδειας στο ομώνυμο μπαλέτο του Μίκη Θεοδωράκη σε χορογραφία του R.Zanella όπου η ταινία κέρδισε βραβείο Ειρήνης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η δημιουργία του πρωταγωνιστικού ρόλου Firebird και Bolero για το μπαλέτο της Arena di Verona, ο ρόλος της Αθηνάς στο μπαλέτο Προμηθέας για το Φεστιβάλ του Linz με τον Sir Peter Ustinov κ.α.

Με διεθνή καριέρα παραστάσεις και γκαλά στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου (Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ρουμανία, Ιαπωνία κ.α.) υπήρξε η μούσα για διάφορους χορογράφους που δημιούργησαν για εκείνη πάνω από 20 νέα μπαλέτα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η καλλιτεχνική της πορεία καλύπτει συνεργασίες με τους σημαντικότερους χορογράφους στο καλλιτεχνικό στερέωμα όπως J.Neumeier, G.Balanchine, N.Makarova, Ch.Weeldon, R.Noureyev, V.Malakhov, J.Kilian, W.Forsythe, J.Cranko, P.Writght, Hans Van Manen, K.MacMillan, R.VanDanzig, F.Ashton, G.Samsova, K.Bradstrup, B.Eifmann, Y.Boquin, R.Zanella, L.Massin,

E.Tschernichova, R.Barra, J. Stromgren, P.Delcroix, I.Moukhamedov, J.Boubenicek, D.Lommel, Yannick Boquin, T.Bordin κ.α.

Το ρεπερτόριο της καλύπτει με πρωταγωνιστικούς ρόλους μια μεγάλη γκάμα σε κλασικά, νεοκλασικά και σύγχρονα μπαλέτα όπως: Ρωμαίος και Ιουλιέτα ( Chor. J.Cranko και R.Zanella), Μπαγιαντέρα ( N.Makarova και V.Malakhov), Καρυοθραύστης ( R.Zanella, J.Neumeier και J.Stromgren) Ωραία κοιμωμένη ( P.Wright, J.Neumeier, Pontus Lidberg ),

” Ο θάνατος του κύκνου” (M.Fokine), Λίμνη των Κύκνων και Raymonda (R.Noureyev), Polyphonia (Chr. Wheeldon), Δον Κιχώτης (T.Bordin), Ρέκβιεμ, Νιζίνσκι, Θάνατος στη Βενετία, Όπως σας αρέσει, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Preloudes CV, Magnificat, Mahler VI, Songs of the night (J.Neumeier). Ερωτευμένος Σοπέν (Y. Boquin),

Σταχτοπούτα,Το πουλί της φωτιάς, Όλοι χορεύουν Βαλς- Adagietto, Beethoven, Ταξίδι στην αιωνιότητα, Μπολερό, Ιεροτελεστία της άνοιξης, Sensi, Empty place, Carnaval of the animals, Duke’s nuts (R.Zanella), Ζιζέλ (Tschernichova και Mukhamedov) Ονιέγκιν (Moukhamedov), Βασίλισσα του χιονιού (R.Barra), Ερωτευμένος Σοπέν (Yannick Boquin), Ζορμπάς ( L.Massin), Adagio Hammerklavier (Hans Van Manen),

Τέσσερα τελευταία τραγούδια (R. Van Danzig), Κουρσάρος (Petipa), Πακίτα (G. Samsova), Theme and variations και Tchaikovsky pas de deux (G. Balancine), Bassi and Bournonville pas de deux απο τον Χορό Μεταμφιεσμένων (V.Malakhov), Petite mort (J.Killian), Slingerland ( W.Forsythe),

Silence sans reproche (C.Delcroix), Unnereichbare orte (J.Boubenicek), Exit (V.Tamburi), Die Puppenfee (J.Hassreiter), Η κυρία με τις καμέλιες (J.Neumeier), Κακοφυλαγμένη κόρη (Sir F.Ashton), Manon (K.Mac Millan), Το χαμόγελο της Τζοκόντας, Μαρσύας (Α.Στελλάτου), Air, Links, Selon Desire (Α.Φωνιαδάκη), Λίμνη των κύκνων, Τραγούδια χωρίς λόγια, Οι γάμοι,

Καπετάν Μιχάλης, Μπολερό ( Ρήγος), Trummer, Sanzaru (T.Bordin), 7 θανάσιμα αμαρτήματα (Kim Bradstrup) κ.α.

Ως Χορογράφος, έχει δημιουργήσει πάνω απο 11 χορογραφίες για το μπαλέτο και την επαγγελματική σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής όπως και την οπερέτα ‘Νυχτερίδα’ του J. Strauss δύο φορές σε σκηνοθεσία του Α. Ευκλείδη και για την επέτειο των 80 χρόνων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εμπνεύστηκε το λιμπρέτο, δημιούργησε αλλά και χορογράφησε το ‘Καρμενσίτας’, την πρώτη Όπερα-Μπαλέτο για παιδιά στο πρόγραμμα της ΕΛΣ σε μουσική ενορχήστρωση του Γ.Μπελόνη πάνω στο πρωτότυπο του G.Bizet απο τη Κάρμεν.

Το 2007 ξεκίνησε να διδάσκει κλασικό μπαλέτο στην Επαγγελματική Σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αλλά και σεμινάρια κλασικού μπαλέτου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συμμετέχοντας ενεργά με δικά της καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά project για δασκάλους και χορευτές, διαλέξεις και μελέτες γύρω από την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη-εξελίξη του κλασικού, νεοκλασικού, σύγχρονου χορού και ρεπερτορίου για παιδιά, νέους, επαγγελματίες χορευτές και καθηγητές.

Έχει δημιουργήσει το Neuro & Dance. Μια νέα μέθοδο ενίσχυσης της τεχνικής χορού και αποφυγής τραυματισμών μέσω της νευροπλαστικότητας με τη βραβευμένη από το Harvard, Φιλιώ Ρεζίτη.