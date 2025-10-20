Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ/ΤΑΚ στο ΙΤΕ

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του ΟΕΕ/ΤΑΚ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, εκπροσώπους των Ινστιτούτων και των Ειδικών Δομών του ΙΤΕ, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, δήλωσε σχετικά: «Στη σημερινή συνάντηση με το νέο ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας–Τμήμα Ανατολικής Κρήτης συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας των δύο φορέων για κοινές δράσεις σε ερευνητικά, επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ΙΤΕ, με το επιστημονικό προσωπικό του, με πολύπλευρη εμπειρία και πολύπλευρη εξειδίκευση, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το Οικονομικό Επιμελητήριο και τα μέλη του με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αναπτύσσονται στα Ινστιτούτα του».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, κ. Σταύρος Σφακιανάκης, ανέφερε: «Το Οικονομικό Επιμελητήριο αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας, με γνωμοδοτικό ρόλο.

Έχει συνεργασία με όλα τα Ιδρύματα και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα μπορούσε να συνεισφέρει συμβουλευτικά στις δραστηριότητες του ΙΤΕ, στη συγγραφή μελετών, σε θέματα επιχειρηματικότητας, να συνεργαστεί με το Ίδρυμα στη συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων, εκπαιδευτικών δράσεων, και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για σύσφιγξη των δεσμών των δύο φορέων και το ενδιαφέρον τους για ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ένα ενδιαφέρον το οποίο επισφραγίσθηκε έναν χρόνο πριν, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ – ΟΕΕ/ΤΑΚ, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των επιστημονικών τους ομάδων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που απασχολούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΟΕΕ/ΤΑΚ, ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Σφακιανάκης, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Μαυροματάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αγγελιδάκης και ο κ. κ. Γιώργος Σαρρής.