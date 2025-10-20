ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης “Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία και σε όλα τα στελέχη της”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία τιμά τον Προστάτη της, Άγιο Αρτέμιο, και ο πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Τον Προστάτη της, Άγιο Αρτέμιο, τιμά σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.

Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό παρευρεθήκαμε στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Τίτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.

Η σημερινή ημέρα είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που καθημερινά υπηρετούν με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της πατρίδας μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ψυχική αντοχή στο απαιτητικό έργο τους.
Η σκέψη μας, σήμερα και πάντα, βρίσκεται κοντά στις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους εν ώρα καθήκοντος — ήρωες που θυσιάστηκαν υπηρετώντας το κοινό καλό.

Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία και σε όλα τα στελέχη της!
Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την καθημερινή τους προσφορά στην κοινωνία μας.”

