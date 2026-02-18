Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τη Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ) για την απώλεια του Βασίλη Κεφαλογιάννη

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Κεφαλογιάννη εκφράζει η

Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα αναβάλλει την προγραμματισμένη εκδήλωσή της που επρόκειτο να γίνει.

Η ανακοίνωση και το ψήφισμα της Δ.Ε.Ε.Π.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στο θλιβερό άκουσμα του θανάτου του Βασίλη Κ. Κεφαλογιάννη, πατέρα του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη και αδερφού του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, συνήλθε σήμερα 17/02/2026 σε ειδική συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

-Να κατατεθεί στέφανο στη σορό του εκλιπόντος.

-Να παραστεί αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία και να εκφράσει τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά της εκ μέρους όλων των μελών της οργάνωσης προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

-Να παραμείνουν κλειστά σε ένδειξη πένθους τα γραφεία του κόμματος την ημέρα της ταφής του.

-Να αναβάλει την εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΗ.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στα ΜΜΕ

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του εκλιπόντος και εύχεται δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.