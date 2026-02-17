Δολοφονία 27χρονου Κρητικού: Οι αρχές εντόπισαν καμένο ΙΧ που ταιριάζει με αυτό που απήγαγαν τον νεαρό επιχειρηματία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ένα όχημα ίδιου τύπου με αυτό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στο οποίο έβαλαν τον 27χρονο οι απαγωγείς και εκτελεστές του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το όχημα βρέθηκε καμένο σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε δολοφονημένος ο 27χρονος στη Νέα Περαμο.
Εκτιμάται ωστόσο πως οι δράστες το πήγαν εκεί σε δεύτερο χρόνο μετά την δολοφονία του 27χρονου και τον εντοπισμό της σορού του, καθώς από το εν λόγω σημείο οι αστυνομικοί είχα περάσει και δεν ήταν εκεί το όχημα.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα.
Το χρονικό της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου
Ο νεαρός άνδρας είχε απαχθεί πριν από σχεδόν έναν μήνα, ενώ τη σκηνή παρακολούθησε η σύντροφός του, που ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.
Οι δράστες τον έβαλαν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη και πιθανότατα να είναι αυτό που εντοπίστηκε σήμερα από τις αρχές.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που είχε δημοσιεύσει το mega από την αρπαγή φαίνεται ένας από τους δράστες να αρπάζει τον 27χρονο και μαζί με έναν άλλον να τον βάζουν στο αυτοκίνητο, ενώ το όχημα κινείται προς άγνωστη κατεύθυνση.
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί 10 σφαίρες πισώπλατα: εννιά στην πλάτη και μία στο κεφάλι.
Προηγουμένως, φαίνεται πως το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο, με εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Το έγκλημα, που θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει έντονο μένος κατά του θύματος.
Η Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες από όπλο 9 χιλιοστών, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν τη σορό, πιθανόν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, χωρίς όμως επιτυχία.