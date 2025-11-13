ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνάντηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα με τον Καθηγητή του ΑΠΘ και πρώην βουλευτή Νίκο Παπαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συναντήθηκε με τον Γωνιανό, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπαδάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ενδοχώρας του Δήμου, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Λόγω της εμπειρίας του κ. Παπαδάκη, ο οποίος έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου τον ενημέρωσε αναλυτικά για τα ζητήματα ύδρευσης του Δήμου, καθώς και για τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την περαιτέρω αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων του Μαλεβιζίου.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτική επικοινωνία, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος του Καθηγητή Νίκου Παπαδάκη για τον τόπο καταγωγής του και την προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Δήμο Μαλεβιζίου προς όφελος των πολιτών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύμβαση 5ους Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης υπέγραψε η...

0
Στην υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου...

Για τη μεγάλη κομμουνίστρια παιδαγωγό και πεζογράφο...

0
Στην Έλλη Αλεξίου είναι αφιερωμένη η νέα...

Ηράκλειο:Σύμβαση 5ους Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης υπέγραψε η...

0
Στην υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου...

Για τη μεγάλη κομμουνίστρια παιδαγωγό και πεζογράφο...

0
Στην Έλλη Αλεξίου είναι αφιερωμένη η νέα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Για τη μεγάλη κομμουνίστρια παιδαγωγό και πεζογράφο Έλλη Αλεξίου του Δημήτρη Βρύσαλη, μέλους της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύμβαση 5ους Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης υπέγραψε η ΔΕΥΑ Χερσονήσου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST