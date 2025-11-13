Ηράκλειο:Συνάντηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα με τον Καθηγητή του ΑΠΘ και πρώην βουλευτή Νίκο Παπαδάκη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συναντήθηκε με τον Γωνιανό, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπαδάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ενδοχώρας του Δήμου, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Λόγω της εμπειρίας του κ. Παπαδάκη, ο οποίος έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου τον ενημέρωσε αναλυτικά για τα ζητήματα ύδρευσης του Δήμου, καθώς και για τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την περαιτέρω αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων του Μαλεβιζίου.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτική επικοινωνία, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος του Καθηγητή Νίκου Παπαδάκη για τον τόπο καταγωγής του και την προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Δήμο Μαλεβιζίου προς όφελος των πολιτών.