Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τα Αποκριγιώματα της Καθαράς Δευτέρας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα από τα αποκριάτικα έθιμα που σώζονται μέχρι σήμερα στο Ηράκλειο είναι τα Αποκριγιώματα της Γέργερης, ένα χωριό στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη
«Τσι μεγάλες Αποκρές, κουζουλαίνονται και οι γρες» είναι το δίστιχο που ακούγεται ευρέως σε όλη την Κρήτη, τις ημέρες της Αποκριάς, περιγράφοντας τη διάθεση για διασκέδαση απ’ όλες τις ηλικίες.

Ένα από τα αποκριάτικα έθιμα που σώζονται μέχρι σήμερα στο Ηράκλειο είναι τα Αποκριγιώματα της Γέργερης, ένα χωριό στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη.

Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει έντονο διονυσιακό χαρακτήρα και πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα, για τον αποχαιρετισμό της Αποκριάς.

Τα Αποκριγιώματα είναι ένα υπαίθριο και ολοήμερο γλέντι, στο οποίο τραγόμορφοι και ζωόμορφοι κουδουνοφόροι, οι λεγόμενοι αρκουδιάρηδες, που είναι ντυμένοι με προβιές αιγοπροβάτων, με μαύρα πρόσωπα και κουδούνια, δεμένοι με σχοινιά και αλυσίδες, επιδίδονται σε έναν ξέφρενο χορό, που ξεσηκώνει ολόκληρη την περιοχή.

Το έθιμο περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη παράσταση γάμου, που παραπέμπει στα αρχαία Ανθεστήρια.

Παραδοσιακά, το ζευγάρι είναι «αταίριαστο» και η τελετή περιλαμβάνει σόκιν λόγια.

Τα Αποκριγιώματα περιλαμβάνουν και την εκφορά πεθαμένου, τον οποίον κλαίνε με σόκιν μοιρολόγια και τον ανασταίνουν με ρακή και σατιρικά τραγούδια.

Το καλωσόρισμα στη Γέργερη από τους αρκουδιάρηδες γίνεται με κέρασμα ρακής και το λεγόμενο μουτζούρωμα, το βάψιμο δηλαδή του προσώπου όλων των επισκεπτών, σημάδι που έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο έθιμο.

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ευρωπαϊκό έργο DETOCS: Με επιτυχία το Εργαστήριο...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Καθαρά Δευτέρα...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ευρωπαϊκό έργο DETOCS: Με επιτυχία το Εργαστήριο...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Καθαρά Δευτέρα...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ευρωπαϊκό έργο DETOCS: Με επιτυχία το Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο Τουρισμό στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Θετική δυναμική για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 2026 με αύξηση των last minute | Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί φέτος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Θετική πορεία καταγράφει η ταξιδιωτική ζήτηση οργανωμένων διακοπών από...

Ευρωπαϊκό έργο DETOCS: Με επιτυχία το Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο Τουρισμό στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST