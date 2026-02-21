Λασίθι:Σε Αποκριάτικους ρυθμούς η Ελούντα Ακυρώνεται η παρουσίαση «Εν Πλω» των καρναβαλικών ομάδων

Δεν θα γίνει τελικά η παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων «Εν πλω» που είχε προγραμματιστεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελούντα.

Όπως έγινε γνωστό από την Οργανωτική Επιτροπή του καρναβαλιού η παρουσίαση των ομάδων που συμμετέχουν στο «Καρναβάλι της Λίμνης» θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ελούντας όπου οι Σύλλογοι της περιοχής : «Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας», «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελούντας» και Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας», «Υφάντρες Ελούντας» έχουν επιμεληθεί παραδοσιακά εδέσματα που θα προσφερθούν στους επισκέπτες, ενώ ο Dj Rotalex θα διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους στο πάρτι που ακολουθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου έχει διασφαλίσει την δωρεάν μεταφορά των συμμετεχόντων από την Ελούντα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στις 22:30 το βράδυ.