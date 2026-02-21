Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σε Αποκριάτικους ρυθμούς η Ελούντα Ακυρώνεται η παρουσίαση «Εν Πλω» των καρναβαλικών ομάδων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δεν θα γίνει τελικά η παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων «Εν πλω» που είχε προγραμματιστεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελούντα.

Όπως έγινε γνωστό από την Οργανωτική Επιτροπή του καρναβαλιού η παρουσίαση των ομάδων που συμμετέχουν στο «Καρναβάλι της Λίμνης» θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ελούντας όπου οι Σύλλογοι της περιοχής : «Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας», «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελούντας» και Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας», «Υφάντρες Ελούντας» έχουν επιμεληθεί παραδοσιακά εδέσματα που θα προσφερθούν στους επισκέπτες, ενώ ο Dj Rotalex θα διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους στο πάρτι που ακολουθεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου έχει διασφαλίσει την δωρεάν μεταφορά των συμμετεχόντων από την Ελούντα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στις 22:30 το βράδυ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το «Καρναβάλι της Λίμνης»...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τις καιρικές συνθήκες...

Ηράκλειο: Τα Αποκριγιώματα της Καθαράς Δευτέρας

0
Ένα από τα αποκριάτικα έθιμα που σώζονται μέχρι σήμερα...

Λασίθι:Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το «Καρναβάλι της Λίμνης»...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τις καιρικές συνθήκες...

Ηράκλειο: Τα Αποκριγιώματα της Καθαράς Δευτέρας

0
Ένα από τα αποκριάτικα έθιμα που σώζονται μέχρι σήμερα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Τα Αποκριγιώματα της Καθαράς Δευτέρας
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το «Καρναβάλι της Λίμνης» στον Δήμο Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το «Καρναβάλι της Λίμνης» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τις καιρικές συνθήκες...

Θετική δυναμική για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 2026 με αύξηση των last minute | Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί φέτος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Θετική πορεία καταγράφει η ταξιδιωτική ζήτηση οργανωμένων διακοπών από...

Ηράκλειο: Τα Αποκριγιώματα της Καθαράς Δευτέρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα από τα αποκριάτικα έθιμα που σώζονται μέχρι σήμερα...

Ευρωπαϊκό έργο DETOCS: Με επιτυχία το Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο Τουρισμό στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν Βιώσιμο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST