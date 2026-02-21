Λασίθι:Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το «Καρναβάλι της Λίμνης» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες,
ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για αύριο (22/2) καρναβαλική παρέλαση στην πόλη θα πραγματοποιηθεί
την ώρα που έχει οριστεί (16:00).
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 12:30 το μεσημέρι.
