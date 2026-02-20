Αναζήτηση
Καθαρά Δευτέρα: Οδηγίες για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων με χαρταετό και στο αυτοκίνητο

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» υπενθυμίζει βασικά μέτρα ασφάλειας για παιχνίδι και μετακινήσεις, με στόχο την προστασία των παιδιών.

Σημαντικές συμβουλές για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα, ημέρα άρρηκτα συνδεδεμένη με το πέταγμα του χαρταετού και τις οικογενειακές εξορμήσεις, δίνει το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», επισημαίνοντας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Όπως τονίζεται, το πέταγμα του χαρταετού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους, μακριά από γκρεμούς και ποτέ από ταράτσες, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται σοβαροί τραυματισμοί από πτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που ο χαρταετός μπλεχτεί σε αυτά.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σκοινί του χαρταετού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα χέρια των παιδιών, γι’ αυτό συστήνεται η σωστή καθοδήγησή τους και, όπου είναι δυνατό, η χρήση γαντιών.

Το Σωματείο εφιστά επίσης την προσοχή στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, καθώς πολλοί επιλέγουν εκδρομές την ημέρα αυτή. Τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται πάντα σε εγκεκριμένο παιδικό κάθισμα, σωστά δεμένα και στις πίσω θέσεις, ενώ δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται στην αγκαλιά ενήλικα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σωστή συμπεριφορά των ενηλίκων, καθώς η χρήση ζώνης ασφαλείας και η διατήρηση ήρεμου περιβάλλοντος στο αυτοκίνητο αποτελούν βασικούς παράγοντες ασφάλειας. Σε περίπτωση που τα παιδιά χρειάζονται προσοχή, οι οδηγοί θα πρέπει να σταματούν σε ασφαλές σημείο πριν ασχοληθούν μαζί τους.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται με στόχο τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων, πραγματοποιώντας ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και διανέμοντας ενημερωτικό υλικό σε όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα, τα προγράμματά του έχουν παρακολουθήσει δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς.

Όπως επισημαίνεται, η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για την προστασία των παιδιών και την ασφαλή απόλαυση των παραδοσιακών εθίμων της ημέρας.

 

Cretalive

