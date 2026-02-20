Αλλάζει ώρα το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Πότε θα διεξαχθεί

Λόγω άστατου καιρού και μετά από σύσταση μετεωρολόγων το καρναβάλι στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί σε νέα ώρα.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοινώνει, ότι αλλάζει η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.
Αντί 2μ.μ. όπως είχε προγραμματιστεί, η παρέλαση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα, στην 1μ.μ.
Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από μετεωρολόγους, ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει νωρίτερα η παρέλαση, καθώς προβλέπεται άστατος καιρός που δεν αποκλείει μία ελαφρά βροχόπτωση το απόγευμα.
Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται καταιγίδες ή άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε για την πιο ομαλή διεξαγωγή της κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αποφασίστηκε η έναρξη της παρέλασης μία ώρα νωρίτερα.
