ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Αλλάζει ώρα το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Πότε θα διεξαχθεί

Λόγω άστατου καιρού και μετά από σύσταση μετεωρολόγων το καρναβάλι στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί σε νέα ώρα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοινώνει, ότι αλλάζει η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.

Αντί 2μ.μ. όπως είχε προγραμματιστεί, η παρέλαση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα, στην 1μ.μ.

Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από μετεωρολόγους, ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει νωρίτερα η παρέλαση, καθώς προβλέπεται άστατος καιρός που δεν αποκλείει μία ελαφρά βροχόπτωση το απόγευμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται καταιγίδες ή άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε για την πιο ομαλή διεξαγωγή της κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αποφασίστηκε η έναρξη της παρέλασης μία ώρα νωρίτερα.

 

Cretalive

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026
Δ. Ρεθύμνου: Δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
