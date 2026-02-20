Αλλάζει ώρα το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Πότε θα διεξαχθεί

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοινώνει, ότι αλλάζει η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.