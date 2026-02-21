Αναζήτηση
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Πέντε τραυματίες και απεγκλωβισμός ατόμου μετά από σφοδρή σύγκρουση

Νέο τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιοχή του Φόδελε, στο ύψος του ΧΥΤΑ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να κληθεί ειδική δύναμη της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό.

Συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα – δύο επιβαίνοντες στο ένα όχημα και τρεις στο δεύτερο. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί είναι ελαφροί και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία των εμπλεκομένων.

Τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το...

0
ΟΠΕΚΕΠΕ, φράσεις του… Φραπέ, που συζητήθηκαν όπως «Επικαλούμαι το...

Αλλάζει ώρα το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Πότε...

0
Λόγω άστατου καιρού και μετά από σύσταση μετεωρολόγων το...

