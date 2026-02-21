Αναζήτηση
Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» στο Παλαιοχωρίτικο Καρναβάλι | Photos

ΟΠΕΚΕΠΕ, φράσεις του… Φραπέ, που συζητήθηκαν όπως «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» έχουν την τιμητική τους στο 34ο Παλαιοχωρίτικο Καρναβάλι, το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιόχωρα, δείτε ΕΔΩ:

Εκατοντάδες καρναβαλιστές συμμετέχουν με ευφάνταστα πληρώματα και καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές τους.

Στο μικρόφωνο η εκρηκτική Γωγώ Καλληδονάκη και ο μοναδικός Μάνος Παπαδογιαννάκης ενω στα decks ο DJ Stelios Diakrousis ανεβάζει ρυθμούς και διάθεση στα κόκκινα!

Την Κυριακή στις 19:00 θα γίνει η καύση του καρνάβαλου με τη συνοδεία βεγγαλικών, βράβευση καλύτερης χειροποίητης στολής και ζωντανή μουσική από την Ηρώ Γεωργακάκη.

Την Δευτέρα Κούλουμα στην παραλία Γραμένο, σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Κυρίων και Δεσποινίδων Κουντούρας.

 

zarpanews.gr

