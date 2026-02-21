Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαλεβίζι: Πρωτοβουλία για τη δημιουργία «φυτωρίου» ποδοσφαίρου στο Φόδελε

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δίνουν ζωή σε μία καινούργια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση.

Τη δημιουργία ενός «φυτωρίου» ποδοσφαίρου στο Φόδελε φιλοδοξούν να υλοποιήσουν από κοινού ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Φόδελε, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, καθώς και ο Αθλητικός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, δίνοντας ζωή σε μία καινούργια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση.

Μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος είναι οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ να δημιουργήσουν, για πρώτη φορά εκτός των κεντρικών τους εγκαταστάσεων, ένα οργανωμένο παράρτημα που θα απευθύνεται σε παιδιά από το Φόδελε και τις γύρω περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νεαρούς αθλητές να προπονούνται στον τόπο τους, με οργανωμένο πρόγραμμα και εξειδικευμένους προπονητές.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γήπεδο όπου το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα αποδυτήρια και ο περιβάλλον χώρος, παρουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μανόλη Πατεράκη, του Προέδρου της Κοινότητας Φόδελε Λάμπη Παντερή, του Προέδρου της Κοινότητας Γαζίου Νίκου Πατραμάνη, του Αντιπροέδρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Νίκου Τσαμπουράκη, των Προέδρων του Αθλητικού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώστα Φθενάκη και Μάνου Φακουκάκη αντίστοιχα, καθώς και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Φόδελε, Βάσως Αχλαδιανάκη. Από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου παρόντες ήταν οι Βασίλης Μαραγκάκης και Σωτήρης Χαλκιαδάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι επιμέρους λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας, με κοινή πεποίθηση όλων ότι πριν από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η υλοποίησή της. Στόχος είναι τα παιδιά από το Φόδελε και τις γύρω περιοχές που επιθυμούν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο να αποκτήσουν ένα οργανωμένο σημείο αναφοράς, με τη σφραγίδα και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου η...

0
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Για τη συγκέντρωση...

0
Για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη Σούδα Η Επιτροπή Ειρήνης...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου η...

0
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Για τη συγκέντρωση...

0
Για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη Σούδα Η Επιτροπή Ειρήνης...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» στο Παλαιοχωρίτικο Καρναβάλι | Photos
Επόμενο άρθρο
Στη Σούδα αμερικανικά F-35: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στα ανατολικά τεράστιες αεροναυτικές δυνάμεις
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Milano/Cortina 2026: Στην ιστορία με ιστορικές πρωτιές, ρεκόρ, ορόσημα και μοναδικές στιγμές

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αριθμοί και τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την κορυφαία...

Αγωνία για το Μουντιάλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό, η FIFA εξετάζει τη μεταφορά αγώνων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Γκουανταλαχάρα είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες ομίλων. Σε...

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ισχύει για την καταβολή της πρώτης δόσης. Μέχρι το...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST