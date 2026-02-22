Στη Σούδα αμερικανικά F-35: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στα ανατολικά τεράστιες αεροναυτικές δυνάμεις

Τεράστια είναι η κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων προς το Ιράν

Αμερικανικά μαχητικά συνεχίζουν να μετακινούνται προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν. Η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης και των διπλωματικών πιέσεων που ασκούνται στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η ενίσχυση των δυνάμεών της στον Περσικό Κόλπο αποτελεί ουσιαστικό μέσο πίεσης προς το Ιράν, προκειμένου να το οδηγήσει στην ικανοποίηση των απαιτήσεών της αναφορικά με μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενη από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά μαχητικά F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή. Οι μετακινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικής αναδιάταξης της αμερικανικής αεροπορίας στην περιοχή.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός αεροσκαφών F-35 και A-10, μαζί με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά και ειδικών επιχειρήσεων, έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα. Η βάση της Σούδας εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο για τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο του έχει παρουσιάσει σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και επιλογές που περιλαμβάνουν στοχοποίηση του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του γιου του, Μοτζτάμπα. Οι πληροφορίες προέρχονται από πολλαπλές πηγές που επικαλούνται ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το σκέφτομαι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πρωινού γεύματος στον Λευκό Οίκο με κυβερνήτες των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε «προχωρημένο στάδιο», με επιλογές που περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις σε πρόσωπα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Το Axios ανέφερε ότι ανάμεσα στα σενάρια που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ περιλαμβάνεται και εκείνο της εξουδετέρωσης του Χαμενεΐ και του γιου του, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος του 86χρονου ανώτατου ηγέτη. «Έχουν κάτι για κάθε σενάριο. Ένα σενάριο εξοντώνει τον Αγιατολάχ, τον γιο του και τους μουλάδες», δήλωσε ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε στον Αμερικανό πρόεδρο πριν από μερικές εβδομάδες. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες, λέγοντας: «Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν όσες εικασίες θέλουν για τις σκέψεις του Προέδρου, αλλά μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».