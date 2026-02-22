Η Νυχτερινή Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Μαγική ήταν η νύχτα του Σαββάτου που έζησε το Ρέθυμνο!

Χιλιάδες καρναβαλιστές έδωσαν ρεσιτάλ κεφιού στην Νυχτερινή Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26!

Ένα χαρούμενο, φωτεινό, κεφάτο ποτάμι φαντασίας γέμισε τις καρδιές όλων στην Λεωφόρο Κουντουριώτη που γεμάτη κόσμο, υποδέχθηκε τον Βασιλιά Καρνάβαλο στην πιο μεγάλη φιέστα της Κρήτης!

Λαμπερά άρματα, εντυπωσιακοί μασκαράδες, δυνατή μουσική και χορός, έδωσαν το έναυσμα για ό,τι θα ακολουθήσει στην μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μοναδική!

Η μεγάλη γιορτή συνεχίστηκε έως τα μεσάνυχτα στην Πλατεία Μικρασιατών στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου!

Ο αγαπημένος Κρητικός Καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης και οι συνεργάτες του τραγούδησαν μπροστά σε ένα κοινό χιλιάδων θεατών!

Μικροί και μεγάλοι γλέντησαν με κρητικούς, παραδοσιακούς σκοπούς χειροκροτώντας τον κορυφαίο λυράρη και τραγουδιστή του νησιού μας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι: instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

 facebook: Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι

Εκτός των ζωντανών μεταδόσεων όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων , το Κρήτη ΤV θα μεταδώσει ζωντανά την μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2μμ με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Σκούρα.

Η μετάδοση θα γίνεται παράλληλα σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφορικής πλατφόρμας και μέσω youtube.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Οδηγίες για τους επισκέπτες παρέχονται μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ